கிளப் உலகக் கோப்பையை வென்ற செல்ஸிக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா? ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

பிரீமியர் லீக்கில் தொடர்ச்சியாக 5 போட்டிகளில் தோல்வியுற்ற கிளப் உலகக் கோப்பையை வென்ற செல்ஸி அணி சாம்பியன்ஸ் லீக் வாய்ப்பை இழக்கும் நிலையில் இருக்கிறது.
முக்கியமான ஆட்டத்தில் பிரைடன் அணியுடன் மோதிய செல்ஸி அணி 0-3 என தோல்வியுற்றுள்ளது. இதனால், சாம்பியன்ஸ் லீக் வாய்ப்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பிரீமியர் லீக்கில் செல்ஸி அணி தனது முக்கியமான ஆட்டத்தில் பிரைடன் அணியுடன் 0-3 என தோல்வியுற்றுள்ளது. இதனால், புள்ளிப் பட்டியலில் செல்ஸி 7ஆவது இடத்துக்கு பின் தங்கியுள்ளது.
பிரீமியர் லீக்கில் முதல் 5 இடங்கள் பிடிக்கும் அணிகள் சாம்பியன்ஸ் லீக் சுற்றுக்கு நேரடியாக தகுதிபெறும். 6ஆவது இடம் பிடிக்கும் அணி ஐரோப்பிய லீக் சுற்றுக்கும் 7ஆவது இடம் பிடிக்கும் ஐரோப்பிய கான்ஃபரன்ஸ் லீக் சுற்றுக்கும் தகுதி பெறவிருக்கின்றன.
செல்ஸி அணி கடந்தாண்டு கிளப் உலகக் கோப்பையை வென்றது. இப்படியான அணி தற்போது சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் தகுதிபெறக்கூட முடியாமல் தொடர்ச்சியாக 5 போட்டிகளில் தோல்வியுற்றிருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பிரீமியர் லீக் புள்ளிப் பட்டியல்
1. ஆர்செனல் - 70 புள்ளிகள்
2. மான்செஸ்டர் சிட்டி - 67 புள்ளிகள்
3. மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - 58 புள்ளிகள்
4. ஆஸ்டன் வில்லா - 58 புள்ளிகள்
5. லிவர்பூல் - 55 புள்ளிகள்
6. பிரைடன் - 50 புள்ளிகள்
7. செல்ஸி - 48 புள்ளிகள்
Summary
Chelsea loses to Brighton as Champions League hopes hang by a thread
தொடர்புடையது
ஆர்செனலின் 22 ஆண்டு சாபம் நீங்குமா? முக்கிய போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டியுடன் மோதல்!
பற்றி எறிந்த கேம்ப் நௌ திடல்..! பார்சிலோனா அபார வெற்றியுடன் (7-2) காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்!
உலக சாம்பியன் செல்ஸியை 2-8 என வீழ்த்திய பிஎஸ்ஜி..! பாதியிலேயே வெளியேறிய ரசிகர்கள்!
