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இன்றுமுதல் டிஎன்பிஎல் கிரிக்கெட்!

தமிழ்நாடு பிரீமியா் லீக் (டிஎன்பிஎல்) கிரிக்கெட் போட்டியின் 10-ஆவது சீசன் செவ்வாய்க்கிழமை (ஆக. 4) தொடங்குகிறது.

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கிரிக்கெட்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 12:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு பிரீமியா் லீக் (டிஎன்பிஎல்) கிரிக்கெட் போட்டியின் 10-ஆவது சீசன் செவ்வாய்க்கிழமை (ஆக. 4) தொடங்குகிறது.

திண்டுக்கல் நத்தம் மைதானத்தில் நடைபெறும் முதல் ஆட்டத்தில், சாய் கிஷோா் தலைமையிலான நடப்பு சாம்பியன் ஐ டிரீம் திருப்பூா் தமிழன்ஸ் - பாபா இந்திரஜித் தலைமையிலான திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.

இப்போட்டியின் முதல் கட்ட ஆட்டங்கள் திண்டுக்கலில் ஆகஸ்ட் 4 முதல் 15-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளன. அதற்கான டிக்கெட்டுகளை, என்பிஆா் கல்லூரி நுழைவாயில் பகுதியில் அமைந்துள்ள டிக்கெட் விற்பனை மையத்தில் பெறலாம்.

2-ஆவது கட்ட ஆட்டங்கள் சென்னையில் ஆகஸ்ட் 18 முதல் 28 வரை விளையாடப்படவுள்ளன. ஆட்டங்களை சோனி டென் 4 தமிழ் சேனலில் நேரலையாகக் காணலாம்.

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