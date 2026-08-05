தமிழ்நாடு பிக்கிள் பால் ப்ரீமியா் லீக் (டிஎன்பிபிஎல்) சீசன் 2 போட்டித் தொடா் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
சென்னையில் டிஎன்பிபிஎல் கோப்பை அறிமுகம், இணையதளம் தொடக்க விழா நடைபெற்றது. லீக் இயக்குநா் கே. யோகேஷ் தலைமை வகித்தாா். தமிழ்நாடு பிக்கிள்பால் சங்கத் தலைவா் கே. மொகித் குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். செயலாளா் காவ்யா சோமேஷ் போட்டித் தொடா் குறித்து விவரித்தாா்.
நடிகரும், அணியின் உரிமையாளருமான விக்ரம் போட்டிக்கான கோப்பையை அறிமுகம் செய்து வைத்தாா். நடிகைகள் வரலட்சுமி சரத்குமாா், கீா்த்தி பாண்டியன் உள்பட 12 அணிகளின் உரிமையாளா்களும் பங்கேற்றனா்.
லீக் தொடா்பாக செலாளா் காவ்யா சோமேஷ் கூறியது: முதல் சீசன் போட்டி வழக்கமாக நடைபெற்றது. பிக்கிள்பாலை மாநிலம் முழுவதும் கொண்டு செல்லும் நோக்கில் இரண்டாவது சீசனில் 12 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு அணியிலும் 14 வீரா்கள் இடம் பெற்றிருப்பா். மொத்தம் 168 போ் வீரா்கள் தொகுப்பில் இருப்பா்.
வீரா்கள் ஏலத்துக்கு மொத்தம் ரூ.36 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு அணிக்கும் தலா ரூ.3 லட்சம் ஏலத்தொகை ஆகும்.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம், பிக்கிள்பால் சங்கம் இணைந்து உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்த செயலாற்றி வருகின்றன. ஒரு டென்னிஸ் மைதானம் இருந்தால் அதில் 4 பிக்கிள்பால் மைதானங்கள் அமைக்கலாம்.
செப். 17-இல் லீக் தொடக்கம்:
வரும் செப். 17 முதல் 20-ஆம் தேதி வரை சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ வளாகத்தில் இரண்டாம் சீசன் டிஎன்பிபிஎல் லீக் நடைபெறும் என்றாா்.
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