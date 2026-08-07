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பிளிட்ஸ்: 3 வெற்றிகளுடன் பிரக்ஞானந்தா முன்னிலை

அமெரிக்காவில் நடைபெறும் செயின்ட் லூயிஸ் ரேப்பிட் & பிளிட்ஸ் செஸ் போட்டியில், பிளிட்ஸ் பிரிவில் 9 சுற்றுகள் முடிவில் இந்தியாவின் பிரக்ஞானந்தா 3 வெற்றிகளுடன் முன்னிலையில் உள்ளாா்.

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பிரக்ஞானந்தா

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 1:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்காவில் நடைபெறும் செயின்ட் லூயிஸ் ரேப்பிட் & பிளிட்ஸ் செஸ் போட்டியில், பிளிட்ஸ் பிரிவில் 9 சுற்றுகள் முடிவில் இந்தியாவின் பிரக்ஞானந்தா 3 வெற்றிகளுடன் முன்னிலையில் உள்ளாா்.

கிராண்ட் செஸ் டூா் அட்டவணையின் அங்கமாக நடைபெறும் இந்த செயின்ட் லூயிஸ் செஸ் போட்டியில், ரேப்பிட் பிரிவின் முடிவில் பிரக்ஞானந்தா முன்னிலை பெற்றிருந்தாா்.

பின்னா், இந்திய நேரப்படி புதன்கிழமை நள்ளிரவு பிளிட்ஸ் பிரிவு ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன. அதில் பிரக்ஞானந்தா தனது ஆட்டங்களில், ஜொ்மனியின் வின்சென்ட் கீமா், நெதா்லாந்தின் ஜோா்டென் வான் ஃபாரீஸ்ட், அமெரிக்காவின் லினியா் டொமிங்கெஸ் பெரெஸ் ஆகியோரை வெற்றி கண்டாா்.

அமெரிக்காவின் அவோண்டா் லியங், லெவோன் ஆரோனியன், வெஸ்லி சோ, ஃபாபியானோ கரானா, உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜாவோகிா் சிண்டாரோவ், நெதா்லாந்தின் அனிஷ் கிரி ஆகியோருடன் டிரா செய்தாா்.

தற்போது பிளிட்ஸ் பிரிவில் 9 சுற்றுகள் முடிவில் பிரக்ஞானந்தா 3 வெற்றிகள், 6 டிரா உள்பட 6 புள்ளிகளுடன் தனிமுன்னிலையில் இருக்கிறாா்.

ஆரோனியன், சிண்டாரோவ் ஆகியோா் தலா 5.5 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் நிலையைப் பகிா்ந்துகொள்ள, கரானா, ஃபாரீஸ்ட், லியங், வெஸ்லி ஆகியோா் தலா 5 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் நிலையில் இருக்கின்றனா். அனிஷ் (3), வின்சென்ட் (2.5), லினியா் (2.5) ஆகியோா் முறையே 4 மற்றும் 5-ஆம் நிலைகளில் உள்ளனா்.

ஒட்டுமொத்த புள்ளிகள் பட்டியலில் (ரேப்பிட் & பிளிட்ஸ்), பிரக்ஞானந்தா 18 புள்ளிகளுடன் தனி முன்னிலை வகிக்கிறாா்.

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