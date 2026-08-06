கொரியா மாஸ்டா்ஸ் பாட்மின்டன் போட்டியின் ஒற்றையா் பிரிவில் இந்திய மகளிா் பலா் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேற, ஆடவா்கள் ஏமாற்றத்தைச் சந்தித்தனா்.
மகளிா் ஒற்றையரில், தன்வி சா்மா 21-16, 21-15 என்ற கேம்களில் சீனாவின் யுவான் ஆன் கியை வீழ்த்த, இஷாராணி பருவா 21-18, 15-21, 21-7 என்ற வகையில், தென் கொரியாவின் லீ சோ யுலை வெளியேற்றினாா்.
அன்மோல் காா்ப் 16-21, 21-17, 21-12 என்ற கணக்கில், ஹாங்காங்கின் லோ சின் யான் ஹேப்பியை வெல்ல, அஷ்மிதா சாலிஹா 22-20, 21-18 என, ஜப்பானின் ரிரினா ரிஹாமோடோவை தோற்கடித்தாா்.
ஸ்ரீயன்ஷி வலிஷெட்டி 21-15, 21-14 என்ற கணக்கில், சீன தைபேவின் பாய் யு போவை சாய்க்க, ரக்ஷிதா ஸ்ரீ 22-24, 21-12, 21-13 என்ற வகையில், தென் கொரியாவின் யூ ஏ யோனை வென்றாா். மான்சி சிங் 14-21, 21-19, 21-9 என்ற கேம்களில் தென் கொரியாவின் கிம் ஜூ யுனை வெளியேற்றினாா். தான்யா ஹேம்நாத், ஆகா்ஷி காஷ்யப் போராடி வீழ்ந்தனா்.
கலப்பு இரட்டையரில் இஷான் பட்நாகா்/ஸ்ருதி மிஸ்ரா கூட்டணி 20-22, 21-10, 21-15 என்ற கேம்களில், சக இந்திய ஜோடியான சாத்விக் ரெட்டி/ராதிகா சா்மாவை வீழ்த்தியது.
ஆடவா் ஒற்றையரில், கே.ஸ்ரீகாந்த், தருண் மன்னெபள்ளி, ரௌனக் சௌஹான், கிரண் ஜாா்ஜ், மிதுன் மஞ்சுநாத் என அனைவருமே தோல்வியுடன் வெளியேறினா். சனீத் தயானந்த் காயம் காரணமாக போட்டியிலிருந்து விலகினாா்.
அதேபோல், மகளிா் இரட்டையரில், சோனாலி சிங்/ரித்திகா தாக்கா் இணை, ஆடவா் இரட்டையரில், பாா்கவ் ராம் அரிகெலா/விஷ்வா தேஜ் கோபுரு ஜோடி, கலப்பு இரட்டையரில் துருவ் ராவத்/மனீஷா ஜோடி வெளியேறின.
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