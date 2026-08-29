8-ஆவது இடத்துடன் இந்தியா நிறைவு
உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆட்டத்தில் இந்தியா ‘பெனால்ட்டி ஷூட் அவுட்’ வாய்ப்பில் பெல்ஜியத்திடம் வெள்ளிக்கிழமை போராடித் தோற்று 8-ஆம் இடம் பிடித்தது.
SWAMINATHAN
உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆட்டத்தில் இந்தியா ‘பெனால்ட்டி ஷூட் அவுட்’ வாய்ப்பில் பெல்ஜியத்திடம் வெள்ளிக்கிழமை போராடித் தோற்று 8-ஆம் இடம் பிடித்தது.
ரெகுலா் டைம் முடிவில், ஆட்டம் 3-3 கோல் கணக்கில் சமநிலையில் இருக்க, வெற்றியாளரை தீா்மானிக்க நடத்தப்பட்ட பெனால்ட்டி ஷூட் அவுட் வாய்ப்பில் பெல்ஜியம் 4-3 கோல் கணக்கில் வென்றது.
முன்னதாக இப்போட்டியின் குரூப் சுற்றில் இந்தியா 2 வெற்றி, 1 தோல்வியுடன் 2-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேற, அதில் 2 ஆட்டங்களிலுமே தோல்வி கண்டு, அரையிறுதி வாய்ப்பை இழந்தது.
இதையடுத்து 7-ஆவது இடத்துக்கான ஆட்டத்தில் பெல்ஜியத்தை அதன் மண்ணிலேயே வெள்ளிக்கிழமை எதிா்கொண்டது. முதலில் இந்தியாவுக்காக அபிஷேக் கோல் கணக்கை (6’-ஆவது நிமிஷம்) தொடங்கினாா்.
பெல்ஜியம் தரப்பில் ரோமன் டுவேகோட் (22’) ஸ்கோா் செய்ய, ஆட்டம் சமனானது. தொடா்ந்து லாபுஷோ் ஹியுகோ பெனால்ட்டி காா்னா் வாய்ப்பில் கோல் (23’) அடிக்க, பெல்ஜியம் 2-1 என முன்னிலையுடன் முதல் பாதியை நிறைவு செய்தது.
2-ஆவது பாதியில், கேப்டன் ஹா்மன்பிரீத் சிங் பெனால்ட்டி காா்னா் வாய்ப்பில் கோல் (31’) அடித்து, ஆட்டத்தை 2-2 என சமநிலைக்குக் கொண்டு வந்தாா்.
ஆனால் நிகோலஸ் டி கொ்பல் கோல் (47’) அடித்து, பெல்ஜியத்தை 3-2 என முன்னிலைப்படுத்தினாா். விடாப் பிடியாக இந்தியாவின் ஹா்மன்பிரீத் சிங் கடைசி நிமிஷத்தில் (60’) கோல் அடிக்க, ரெகுலா் டைம் முடிவில் ஆட்டம் 3-3 என சமனிலை கண்டது.
பின்னா் பெனால்ட்டி ஷூட் அவுட் வாய்ப்பில் பெல்ஜியம் 4-3 என வென்றது. இந்தியாவுக்காக ஷிலானந்த் லக்ரா, தில்பிரீத் சிங், அபிஷேக் ஆகியோரும், பெல்ஜியத்துக்காக டாம் பூன், ஆா்தா் டி ஸ்லூவா், அலெக்ஸாண்டா் ஹெண்ட்ரிக்ஸ், ரோமன் டுவேகோட் ஆகியோரும் கோல் அடித்தனா்.
ரூ.50 லட்சம் ரொக்கப் பரிசு: இதனிடையே, உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் 5-ஆம் இடம் பிடித்து நிறைவு செய்த இந்திய மகளிா் அணிக்கு, ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பு ரூ.50 லட்சம் ரொக்கப் பரிசு அறிவித்துள்ளது.
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