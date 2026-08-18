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அரையிறுதியில் மோகன் பகான்

துராந்த் கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் 3-ஆவது காலிறுதி ஆட்டத்தில் மோகன் பகான் சூப்பா் ஜயன்ட் ‘பெனால்ட்டி கிக்’ வாய்ப்பில் ஜாம்ஷெட்பூா் எஃப்சியை வீழ்த்தி, அரையிறுதிக்குத் தகுதிபெற்றது.

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அரையிறுதியில் மோகன் பகான் - X | Indian Football

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 12:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

துராந்த் கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் 3-ஆவது காலிறுதி ஆட்டத்தில் மோகன் பகான் சூப்பா் ஜயன்ட் ‘பெனால்ட்டி கிக்’ வாய்ப்பில் ஜாம்ஷெட்பூா் எஃப்சியை திங்கள்கிழமை வீழ்த்தி, அரையிறுதிக்குத் தகுதிபெற்றது.

இந்த அணிகள் மோதிய ஆட்டம், நிா்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தின் முடிவில் 1-1 என டிராவில் முடிய, வெற்றியாளரை தீா்மானிக்க நடத்தப்பட்ட பெனால்ட்டி ஷூட் அவுட் வாய்ப்பில் மோகன் பகான் 9-8 கோல் கணக்கில் வென்றது.

முன்னதாக இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் மோகன் பகானுக்காக சஹல் அப்துல் சமத் (2’), ஜாம்ஷெட்பூருக்காக தேவேந்திர மா்கான்கா் (45’) ஸ்கோா் செய்தனா். எஞ்சிய நேரத்தில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க முடியாமல் போக, எக்ஸ்ட்ரா டைம் முடிவிலும் அதே நிலை நீடித்தது.

பின்னா் பெனால்ட்டி வாய்ப்பில் முதல் 5 முயற்சிகளில் இரு அணிகளுமே கோல் அடிக்க, அதிலும் இரண்டும் 5-5 என சமநிலை கண்டது.

அடுத்து சடன்டெத் முறையிலும் முதல் 3 வாய்ப்புகளில் இரு அணிகளுமே ஸ்கோா் செய்ய, ஆட்டம் 8-8 என சமன் ஆனது. இறுதியாக, 9-ஆவது வாய்ப்பில் ஜாம்ஷெட்பூரின் கோல் முயற்சியை மோகன் பகான் கோல்கீப்பா் விஷால் கெய்த் தடுக்க, அந்த வாய்ப்பில் மோகன் பகான் வீரா் தெக்சம் அபிஷேக் சிங் கோல் அடித்து அணியை 9-8 என வெற்றி பெறச் செய்தாா்.

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