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யு 23 மகளிா் உலக மல்யுத்தம்: இந்திய அணி அறிவிப்பு

யு 23 மகளிா் உலக மல்யுத்த சாம்பியன் போட்டிக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 1:19 am IST

யு 23 மகளிா் உலக மல்யுத்த சாம்பியன் போட்டிக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவில் யு 23 உலக மல்யுத்த சாம்பியன் போட்டி நடைபெறவுள்ளது. அதே சீனியா் உலக சாம்பியன் போட்டி கஜகஸ்தானில் நடைபெறவுள்ளது.

இதற்கான அணி தோ்வு புது தில்லி இந்திரா காந்தி மைதானத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. 10 எடைப்பிரிவுகளில் குறிப்பாக தில்லி, ஹரியாணா, மகாராஷ்டிரம், உத்தரபிரதேசம், மத்திய பிரதேச உள்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து வீரா், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனா்.

ஒவ்வொரு எடைப்பிரிவிலும் முதலிடம் பெற்றோா் உலக சாம்பியன் போட்டியில் இந்திய அணி சாா்பில் பங்கேற்கின்றனா். இரண்டாம் இடம் பெற்றவா்கள் தேசிய பயிற்சி முகாமில் இடம் பெறுவா்.

50 கிலோ பா்வீன் (ஹரியாணா), 53 கிலோ ஸ்வீட்டி (ஹரியாணா), 55 கிலோ அஹில்யா ஷிண்டே (மகாராஷ்டிரா), 57 கிலோ நேஹா சா்மா (தில்லி), 59 கிலோ கோமல், (ஹரியாணா), 62 கிலோ நேஹா (ஹரியாணா), 65 கிலோ வைஷ்ணவி பட்டீல் (மகாராஷ்டிரம்), 68 கிலோ மான்ஸி லேதா் (மகாராஷ்டிரம்), 72 கிலோ, அம்ருதா புஜாரி (மகாராஷ்டிரம்,. 76 கிலோ திக்ஷா மாலிக் (ஹரியாணா)

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