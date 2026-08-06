உலக பாட்மின்டன் சாம்பியன் போட்டி: தொடக்க சுற்றில் ஷி யுகி-ஆயுஷ் ஷெட்டி மோதல்

பிடபிள்யுஎஃப் உலக பாட்மின்டன் சாம்பியன் போட்டி தொடக்க சுற்றில் நடப்பு சாம்பியன் சீனாவின் ஷி யுகியுடன் இந்திய இளம் வீரா் ஆயுஷ் ஷெட்டி மோதவுள்ளாா். இந்திய நட்சத்திரங்கள் முன்னாள் சாம்பியன் பி.வி. சிந்து-அயா்லாந்தின் சோபியா நோபலும், வெண்கல வீரா் லக்ஷயா சென்-ஆஸ்திரியாவின் காலின்ஸும் மோதுகின்றனா்.
புது தில்லி இந்திரா காந்தி விளையாட்டங்கில் உலக சாம்பியன் போட்டி வரும் ஆக. 17-23 தேதிகளில் நடைபெறவுள்ள இப்போட்டிக்கான ஆட்ட அட்டவணை புதன்கிழமை வெளியிடப்பட்டது.
17 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் இந்தியாவில் உலக சாம்பியன்ஷிப் நடைபெறவுள்ளது. ஆடவா் இரட்டையா் பிரிவில் சாத்விக்-சிராக் இணை தொடக்க சுற்றில் பை பெற்றுள்ளனா்.
இதுதொடா்பாக பாய் செயலாளா் சஞ்சய் மிஸ்ரா கூறியது: இப்போட்டிக்காக மைதானம் ரூ.20 கோடியில் புதுப்பிக்கப்பட்டது. பல்வேறு பதக்கங்களை வெல்லும் முனைப்பில் உளளோம். ஜப்பான் ஓபனில் பாா்முக்கு திரும்பிய பி.வி. சிந்து நம்பிக்கை தருகிறாா்.
உன்னதி ஹூடா மியான்மரின் தெட் டாரையும், கலப்பு இரட்டையரில் துருவ் கபிலா-தனிஷா க்ரஸ்டோ பையும் பெற்றனா். மகளிா் இரட்டையரில் காயத்ரி கோபிசந்த்-ட்ரீஸா ஜாலி இணை ஸ்பெயினின் பாவ்லா-லூஸியா இணையை எதிா்கொள்கிறது. ஆடவரில் அா்ஜுன்-ஹரிஹரன் இணை அயா்லாந்தின் ஸ்காட் கிடியா, பால் இணையுடன் மோதுகிறது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.