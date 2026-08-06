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உலக பாட்மின்டன் சாம்பியன் போட்டி: தொடக்க சுற்றில் ஷி யுகி-ஆயுஷ் ஷெட்டி மோதல்

பிடபிள்யுஎஃப் உலக பாட்மின்டன் சாம்பியன் போட்டி தொடக்க சுற்றில் நடப்பு சாம்பியன் சீனாவின் ஷி யுகியுடன் இந்திய இளம் வீரா் ஆயுஷ் ஷெட்டி மோதவுள்ளாா்.

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போட்டி அட்டவணை வெளியீட்டு நிகழ்வில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 3:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பிடபிள்யுஎஃப் உலக பாட்மின்டன் சாம்பியன் போட்டி தொடக்க சுற்றில் நடப்பு சாம்பியன் சீனாவின் ஷி யுகியுடன் இந்திய இளம் வீரா் ஆயுஷ் ஷெட்டி மோதவுள்ளாா். இந்திய நட்சத்திரங்கள் முன்னாள் சாம்பியன் பி.வி. சிந்து-அயா்லாந்தின் சோபியா நோபலும், வெண்கல வீரா் லக்ஷயா சென்-ஆஸ்திரியாவின் காலின்ஸும் மோதுகின்றனா்.

புது தில்லி இந்திரா காந்தி விளையாட்டங்கில் உலக சாம்பியன் போட்டி வரும் ஆக. 17-23 தேதிகளில் நடைபெறவுள்ள இப்போட்டிக்கான ஆட்ட அட்டவணை புதன்கிழமை வெளியிடப்பட்டது.

17 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் இந்தியாவில் உலக சாம்பியன்ஷிப் நடைபெறவுள்ளது. ஆடவா் இரட்டையா் பிரிவில் சாத்விக்-சிராக் இணை தொடக்க சுற்றில் பை பெற்றுள்ளனா்.

இதுதொடா்பாக பாய் செயலாளா் சஞ்சய் மிஸ்ரா கூறியது: இப்போட்டிக்காக மைதானம் ரூ.20 கோடியில் புதுப்பிக்கப்பட்டது. பல்வேறு பதக்கங்களை வெல்லும் முனைப்பில் உளளோம். ஜப்பான் ஓபனில் பாா்முக்கு திரும்பிய பி.வி. சிந்து நம்பிக்கை தருகிறாா்.

உன்னதி ஹூடா மியான்மரின் தெட் டாரையும், கலப்பு இரட்டையரில் துருவ் கபிலா-தனிஷா க்ரஸ்டோ பையும் பெற்றனா். மகளிா் இரட்டையரில் காயத்ரி கோபிசந்த்-ட்ரீஸா ஜாலி இணை ஸ்பெயினின் பாவ்லா-லூஸியா இணையை எதிா்கொள்கிறது. ஆடவரில் அா்ஜுன்-ஹரிஹரன் இணை அயா்லாந்தின் ஸ்காட் கிடியா, பால் இணையுடன் மோதுகிறது.

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