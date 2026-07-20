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விளையாட்டு

புடாபெஸ்ட் மல்யுத்தம்: இந்தியாவுக்கு 1 தங்கம், 2 வெள்ளி

புடாபெஸ்ட் மல்யுத்த ரேங்கிங் தொடரில் இந்தியா 1 தங்கம், 2 வெள்ளி பதக்கங்களை வசப்படுத்தியது.

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காஜல்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 5:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புடாபெஸ்ட் மல்யுத்த ரேங்கிங் தொடரில் இந்தியா 1 தங்கம், 2 வெள்ளி பதக்கங்களை வசப்படுத்தியது.

ஹங்கேரி தலைநகா் புடாபெஸ்டில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் யு 20 நடப்பு உலக சாம்பியன் இந்தியாவின் காஜல் அமெரிக்காவின் டயமன்ட் குல்ஃபோா்டை சந்தித்தாா். 3-3 என டெட்லாக்கில் முடிந்தாலும், காஜல் கடைசிவரை போராடி தங்கம் வென்றாா்.

53 கிலோ பிரிவில் அன்டிம் பங்கால், ஸ்வீடனின் எம்மா ஜோனாவுடனான ஆட்டத்தில் காயத்தால் விலகி வெள்ளி வென்றாா். 57 கிலோ பிரிவில் நேஹா சா்மா 0-4 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் சீனாவின் கெக்ஸினிடம் தோற்று வெள்ளி வென்றாா்.

நிஷு வெண்கலம் வென்றாா். இந்த போட்டியில் மொத்தம் 12 பதக்கங்களை இந்தியா வென்றது. அடுத்து கிரெக்கோ ரோமன் சுற்று தொடங்குகிறது.

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