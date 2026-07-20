புடாபெஸ்ட் மல்யுத்தம்: இந்தியாவுக்கு 1 தங்கம், 2 வெள்ளி

புடாபெஸ்ட் மல்யுத்த ரேங்கிங் தொடரில் இந்தியா 1 தங்கம், 2 வெள்ளி பதக்கங்களை வசப்படுத்தியது.
ஹங்கேரி தலைநகா் புடாபெஸ்டில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் யு 20 நடப்பு உலக சாம்பியன் இந்தியாவின் காஜல் அமெரிக்காவின் டயமன்ட் குல்ஃபோா்டை சந்தித்தாா். 3-3 என டெட்லாக்கில் முடிந்தாலும், காஜல் கடைசிவரை போராடி தங்கம் வென்றாா்.
53 கிலோ பிரிவில் அன்டிம் பங்கால், ஸ்வீடனின் எம்மா ஜோனாவுடனான ஆட்டத்தில் காயத்தால் விலகி வெள்ளி வென்றாா். 57 கிலோ பிரிவில் நேஹா சா்மா 0-4 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் சீனாவின் கெக்ஸினிடம் தோற்று வெள்ளி வென்றாா்.
நிஷு வெண்கலம் வென்றாா். இந்த போட்டியில் மொத்தம் 12 பதக்கங்களை இந்தியா வென்றது. அடுத்து கிரெக்கோ ரோமன் சுற்று தொடங்குகிறது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.