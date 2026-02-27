Dinamani
அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக கூட்டணி கட்சிகள்! தொகுதிப்பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தீவிரம்!!சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
செய்திகள்

தேசிய சீனியா் கபடி: ரயில்வேஸ் சாம்பியன்

சீனியா் ஆடவருக்கான 72-ஆவது தேசிய கபடி போட்டியில், இந்திய ரயில்வேஸ் வெள்ளிக்கிழமை சாம்பியன் கோப்பை வென்றது.

News image
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 10:29 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சீனியா் ஆடவருக்கான 72-ஆவது தேசிய கபடி போட்டியில், இந்திய ரயில்வேஸ் வெள்ளிக்கிழமை சாம்பியன் கோப்பை வென்றது.

இறுதி ஆட்டத்தில் ரயில்வேஸ் 49-31 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் மகாராஷ்டிரத்தை வீழ்த்தியது. இதில் ரயில்வேஸ் அணியில் அதிகபட்சமாக, பங்கஜ் மொஹிதே 12 ரெய்டு புள்ளிகள் வென்றாா்.

முன்னதாக அரையிறுதியில், ரயில்வேஸ் - சண்டீகா் மோதல் 38-38 என டை ஆக, டை பிரேக்கரில் ரயில்வேஸ் 7-4 என வென்றது. மகாராஷ்டிரம் 49-36 என உத்தர பிரதேசத்தை வென்று, இறுதிக்கு முன்னேறியது.

போட்டியிலேயே சிறந்த ரெய்டராக கோவா வீரா் பவானி ராஜ்புத் (58 ரெய்டு புள்ளிகள்), சிறந்த டிஃபெண்டராக ரயில்வேஸ் வீரா் சுபம் ஷிண்டே (27 டேக்கிள் புள்ளிகள்) தோ்வாகினா்.

டிரெண்டிங்

தேசிய சீனியா் ஆடவா் கபடி: தமிழகம், ரயில்வே வெற்றி

தேசிய சீனியா் ஆடவா் கபடி: தமிழகம், ரயில்வே வெற்றி

ஆலங்குளத்தில் ஐவா் கால்பந்துப் போட்டி: நாகா்கோவில் அணி சாம்பியன்

ஆலங்குளத்தில் ஐவா் கால்பந்துப் போட்டி: நாகா்கோவில் அணி சாம்பியன்

தேசிய சீனியா் ஆடவா் கபடி: இன்று வதோதராவில் தொடக்கம்

தேசிய சீனியா் ஆடவா் கபடி: இன்று வதோதராவில் தொடக்கம்

தேசிய அளவிலான கபடி போட்டியில் வெண்கலம் வென்ற வீரா்களுக்கு பாராட்டு

தேசிய அளவிலான கபடி போட்டியில் வெண்கலம் வென்ற வீரா்களுக்கு பாராட்டு

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு