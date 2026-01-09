செய்திகள்

அரையிறுதியில் வென்ற ரியல் மாட்ரிட்..! இறுதிப் போட்டியில் பார்சிலோனாவுடன் பலப்பரீட்சை!

Real Madrid's Aurelien Tchouameni, left, duels for the ball with Atletico Madrid's Julian Alvarez during the Spanish Super Cup semifinal soccer match at King Abdullah Sports City Stadium in Jeddah
பந்தை தன் வசப்படுத்தும் முயற்சியில் ரியல் மாட்ரிட், அத்லெடிகோ மாட்ரிட் வீரர்கள். படம்: ஏபி
ஸ்பானிஷ் சூப்பர் கோப்பை அரையிறுதிப் போட்டியில் ரியல் மாட்ரிட் அணி அத்லெடிகோ மாட்ரிட் அணியை 2-1 என வீழ்த்தியது.

இதன்மூலம், இறுதிப் போட்டியில் பார்சிலோனாவுடன் ரியல் மாட்ரிட் மோதுகிறது.

சௌதி அரேபியாவில் நடைபெற்ற இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் ரியல் மாட்ரிட் அணி அத்லெடிகோ மாட்ரிட் அணி மோதின.

இந்தப் போட்டியின் 2-ஆவது நிமிஷத்திலேயே ரியல் மாட்ரிட் அணியின் வல்வெர்டே ஃப்ரீ கிக்கில் அசத்தல் கோல் அடித்தார்.

ரோட்ரிகோ 55-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடிக்க 2-0 என ரியல் மாட்ரிட் முன்னிலை வகித்தது.

இதற்கடுத்து அத்லெடிகோ மாட்ரிட் 58-ஆவது நிமிஷத்தில் ஆறுதல் கோல் அடித்து 1-2 என தோல்வியுற்றது.

இந்தப் போட்டியில் 51 சதவிகித பந்தினை தன்வசம் வைத்திருந்த அத்லெடிகோ மாட்ரிட் 6 முறை இலக்கை நோக்கி அடித்தும் பயனில்லாமல் சென்றது.

கடந்த செப்டம்பரில் அத்லெடிகோ லாலிகா தொடரில் ரியல் மாட்ரிட்டை 5-2 என வீழ்த்தி இருந்தார்கள். அதனால், இந்த வெற்றி ரியல் மாட்ரிட் ரசிகர்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது.

இறுதிப் போட்டி வரும் ஜன. 12ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது.

கடந்த முறை இதே இறுதிப் போட்டியில் பார்சிலோனா 5-2 என ரியல் மாட்ரிட்டை வீழ்த்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதனால், இந்தமுறை எல் - கிளாசிக்கோ போட்டி மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது.

