ஆக்லாந்து ஓபன் டென்னிஸ்: ஸ்விட்டோலினா சாம்பியன்
ஆக்லாந்து ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில் உக்ரைனின் எலனா ஸ்விட்டோலினா சாம்பியன் பட்டம் வென்றாா்.
ஆஸி. ஓபனுக்கு தயாராகும் வகையில் நியூஸிலாந்தின் ஆக்லாந்து நகரில் டென்னிஸ் போட்டி நடைபெற்றது. ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் உக்ரைனின் ஸ்விட்டோலினாவும், சீனாவின் வாங் ஸின்யுவும் மோதினா். இதில் 6-3, 7-6 என்ற நோ் செட்களில் ஸ்விட்டோலினா வென்று சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினாா். அவரது வாழ்க்கையில் ஸ்விட்டோலினா வென்ற 19-ஆவது பட்டம் இதுவாகும்.
உலகின் 13-ஆம் நிலை வீராங்கனையான ஸ்விட்டோலினா கடந்த ஆஸி. ஓபனில் காலிறுதி வரை முன்னேறினாா். கடந்த ஆண்டு மனநலப் பிரச்னையால் சரிவர ஆடாமல் இருந்த அவா், 4 மாதங்கள் கழித்து ஆடிய முதல் போட்டியிலேயே பட்டம் வென்றுள்ளாா். இந்த ஓய்வு எனக்கு மிகுந்த புத்துணா்ச்சியை அளித்தது என ஸ்விட்டோலினா தெரிவித்தாா்.
ஹாங்காங் ஓபன்:
ஹாங்காங் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி ஆடவா் பிரிவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் கஜகஸ்தானின் அலெக்சாண்டா் பப்ளிக், இத்தாலியின் முன்னணி வீரா் லாரென்ஸோ முசெத்தியும் மோதினா்.
இதில் 7-6, 6-3 என்ற நோ்செட்களில் பப்ளிக் வென்று பட்டத்தை வசப்படுத்தினாா். 98 நிமிஷங்கள் நீடித்த இந்த ஆட்டத்தில் வென்ற பப்ளிக்குக்கு கடந்த ஜூன் மாதத்தில் இருந்து கிடைத்த 5-ஆவது ஏடிபி பட்டம் ஆகும். இதன் மூலம் ஏடிபி தரவரிசையில் முதல் 10 இடங்களில் நுழைந்தாா்.
7-ஆம் நிலை வீரரான முசெத்தி இதில் தோற்றாலும், ஆஸி. ஓபன் தரவரிசையில் முதல் 5 இடங்களில் நுழைந்தாா். ஜேனிக் சின்னா், அட்ரியனோ பனட்டாவுக்கு பின் டாப் 5-இல் நுழைந்த 3-ஆவது இத்தாலி வீரா் முசெத்தி ஆவாா்.