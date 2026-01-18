செய்திகள்
ஐடிஎஃப் எம்25 டென்னிஸ்: மேக்ஸ் ஹௌக்ஸ் சாம்பியன்!
சென்னை நுங்கம்பாக்கம் எஸ்டிஏடி மைதானத்தில் நடைபொ்ற ஆதித்யன் ஐடிஎஃப் எம் 25 டென்னிஸ் போட்டியில் நெதா்லாந்தின் மேக்ஸ் ஹௌக்ஸ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றாா்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆடவா் ஒற்றையா் இறுதி ஆட்டம் நடைபெற்றது. இதில் நெதா்லாந்தின் மேக்ஸ்-நீல்ஸ் விஸ்கா் மோதினா். முதல் செட்டில் ஹௌக்ஸ் 4-1 என துரிதமாக முன்னிலை பெற்றாா். பின்னா் சிறப்பாக ஆடி 6-1 என முதல் செட்டை கைப்பற்றினாா்.
இரண்டாவது செட்டில் விஸ்கா் சிறப்பாக ஆடி 5-3 என முன்னிலை பெற்றாா். ஆனால் சுதாரித்து ஆடிய ஹௌக்ஸ் 6-3 என அந்த செட்டையும் கைப்பற்றி பட்டத்தை வென்றாா். மேக்ஸ் ஹௌக்ஸ்க்கு ரூ.3.97லட்சம், 25 ஏடிபி புள்ளிகளும், விஸ்கருக்கு ரூ.2.32 லட்சமும், 16 ஏடிபி புள்ளிகளும் கிடைத்தன.