செய்திகள்

கிராண்ட்ஸ்லாமில் 399 வெற்றிகள்..! சாதனையை நீட்டித்த ஜோகோவிச்!

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் வென்ற ஜோகோவிச் குறித்து...
Novak Djokovic of Serbia waves after defeating Francesco Maestrelli of Italy in their second round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne
வெற்றிக்குப் பிறகு கையசைத்த ஜோகோவிச். படம்: ஏபி
Updated on
1 min read

கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டியான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் நோவக் ஜோகோவிச் நேர் செட்களில் வென்று அசத்தினார்.

இத்துடன் தனது 399-ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளார்.

கிராண்ட்ஸ்லாமில் 399 வெற்றிகள்

விரைவில் 400 கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் வென்ற முதல் வீரர் என்ற மைல்கல்லை எட்டி, புதிய உலக சாதனையை நிகழ்த்தவிருக்கிறார்.

செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் (38 வயது) இத்தாலியின் பிரான்செஸ்கோ மேஸ்ட்ரெல்லி உடன் ஆஸி. ஓபனின் இரண்டாவது சுற்றில் மோதினார்.

இந்தப் போட்டியில் ஜோகோவிச் 6-3, 6-2, 6-2 என நேர் செட்களில் வென்று அசத்தினார்.

மூன்றாவது சுற்றில் வான் டி சாண்ட்சுல்ப் உடன் ஜோகோவிச் மோதவிருக்கிறார். அதில் வென்றால் 400 வெற்றிகளைப் பெற்ற முதல் வீரராக புதிய உலக சாதனையை நிகழ்த்துவார்.

கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் அதிக வெற்றிகள்

1. நோவக் ஜோகோவிச் - 399

2. ரோஜர் ஃபெடரர் - 369

3. ரஃபேல் நடால் - 314

4. ஜிம்மி கானர் - 233

5. ஆண்ட்ரே அகாஸி - 224

Novak Djokovic of Serbia waves after defeating Francesco Maestrelli of Italy in their second round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne
பிரதமருக்குப் பிறகு கடினமான வேலையில் கம்பீர்..! சசி தரூர் பாராட்டு!
Summary

Novak Djokovic dropped a service game for the first time in this Australian Open and then didn't lose another point against Francesco Maestrelli, advancing to the third round with a 6-3, 6-2, 6-2 win.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

grand slam
Australian Open
Djokovic
Novak Djokovic

Related Stories

No stories found.