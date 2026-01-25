காலிறுதியில் அல்கராஸ், ஸ்வெரெவ்!
டென்னிஸ் காலண்டரின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டியான ஆஸ்திரேலிய ஓபனில், முன்னணி வீரா்களான ஸ்பெயினின் காா்லோஸ் அல்கராஸ், ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவ் ஆகியோா் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை முன்னேறினா்.
ஆடவா் ஒற்றையா் 4-ஆவது சுற்றில், உலகின் நம்பா் 1 வீரரான அல்கராஸ் 7-6 (8/6), 6-4, 7-5 என்ற நோ் செட்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 19-ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்காவின் டாமி பாலை வீழ்த்தினாா். கேரியா் கிராண்ட்ஸ்லாம் வெல்லும் முனைப்பில் இருக்கும் அல்கராஸ் அடுத்த சுற்றில், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினாரை சந்திக்கிறாா்.
6-ஆம் இடத்திலிருக்கும் டி மினாா் 6-4, 6-1, 6-1 என்ற வகையில் மிக எளிதாக, 10-ஆம் இடத்திலிருந்த கஜகஸ்தானின் அலெக்ஸாண்டா் பப்லிக்கை தோற்கடித்தாா்.
உலகின் 3-ஆம் நிலையில் இருக்கும் ஸ்வெரெவ் 6-2, 6-4, 6-4 என எளிதாக, 18-ஆம் இடத்திலிருந்த ஆா்ஜென்டீனாவின் ஃபிரான்சிஸ்கோ செருண்டோலோவை வெளியேற்றினாா். காலிறுதியில் அவா், அமெரிக்காவின் லோ்னா் டியெனை எதிா்கொள்கிறாா்.
25-ஆம் இடத்திலிருக்கும் டியென் 6-4, 6-0, 6-3 என்ற நோ் செட்களில், யுஎஸ் ஓபன் முன்னாள் சாம்பியனும், 11-ஆம் இடத்திலிருந்த ரஷியருமான டேனியல் மெத்வதெவை வீழ்த்தினாா். 20 வயதான டியென், ஆஸ்திரேலிய ஓபனில் கடந்த 11 ஆண்டுகளில் காலிறுதிக்கு வந்த இளம் வீரா், 2002-க்குப் பிறகு ஆஸ்திரேலிய ஓபனில் காலிறுதி வரை வந்த இளம் அமெரிக்கா் ஆகிய பெருமைகளைப் பெற்றாா்.
ஆண்ட்ரீவாவுக்கு அதிா்ச்சி; சபலென்கா சாதனை
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் மகளிா் ஒற்றையா் 4-ஆவது சுற்றில், உலகின் 8-ஆம் நிலையில் இருக்கும் ரஷியாவின் இளம் வீராங்கனை மிரா ஆண்ட்ரீவா 2-6, 4-6 என்ற நோ் செட்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 12-ஆம் இடத்திலிருக்கும் உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினாவிடம் அதிா்ச்சித் தோல்வி கண்டாா்.
ஸ்விடோலினா தனது காலிறுதியில், அமெரிக்காவின் கோகோ கௌஃபை சந்திக்கிறாா். உலகின் 3-ஆம் நிலையில் இருப்பவரும், இரு முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனுமான கௌஃப் 4-ஆவது சுற்றில் 6-1, 3-6, 6-3 என்ற செட்களில், செக் குடியரசின் கரோலின் முசோவாவை வீழ்த்தினாா்.
உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனையான பெலாரஸின் அரினா சபலென்கா 6-1, 7-6 (7/1) என்ற வகையில், கனடாவின் இளம் வீராங்கனை விக்டோரியா போகோவை வெளியேற்றினாா். இத்துடன், கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் தொடா்ந்து அதிக ஆட்டங்களில் (20) டை பிரேக்கரில் வென்றவராக சபலென்கா சாதனை படைத்தாா். முன்னதாக ஜோகோவிச் அடுத்தடுத்து 19 ஆட்டங்களில் டை பிரேக்கா் வெற்றிகளைப் பதிவு செய்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது சபலென்கா அதை முறியடித்தாா்.
அடுத்து அவா், அமெரிக்காவின் இவா ஜோவிச்சை எதிா்கொள்கிறாா். ஜோவிச் தனது முந்தைய சுற்றில் 6-0, 6-1 என்ற செட்களில் மிக எளிதாக, கஜகஸ்தானின் யுலியா புடின்சேவாவை தோற்கடித்தாா்.
ஃபெடரா் சாதனையை முறியடித்த ஜோகோவிச்
24 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான சொ்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், 4-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறியிருந்தாா். அதில் அவரை சந்திக்கவிருந்த செக் குடியரசின் ஜேக்கப் மென்சிக் காயம் காரணமாக போட்டியிலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை விலகியதால், ஜோகோவிச் தற்போது காலிறுதிக்கு முன்னேறியதாக அறிவிக்கப்பட்டாா்.
இதன் மூலமாக, ஆஸ்திரேலிய ஓபனில் அதிக முறை (16) காலிறுதிக்கு முன்னேறியவராக ஜோகோவிச் சாதனை படைத்தாா். முன்னதாக சுவிட்ஸா்லாந்து நட்சத்திரம் ரோஜா் ஃபெடரா் (15 முறை) வசம் அந்த சாதனை இருந்தது. 4 கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளிலுமாக அதிக முறை (64) காலிறுதிக்கு முன்னேறியவராக ஜோகோவிச் தொடா்கிறாா்.
இந்தியாவின் ஆட்டம் நிறைவு
ஜூனியா்களுக்கான ஆஸ்திரேலிய ஓபனில் களத்திலிருந்த இரு இந்தியா்கள் முதல் சுற்றிலேயே ஞாயிற்றுக்கிழமை தோல்வி கண்டனா்.
மகளிா் பிரிவில் தமிழகத்தின் மாயா ராஜேஷ்வரன் ரேவதி 4-6, 1-6 என்ற நோ் செட்களில், ரஷியாவின் அனா புஷ்கரேவாவிடம் தோல்வியுற்றாா். ஆடவா் பிரிவில் ஆா்னவ் பபாா்கா் 3-6, 4-6 என்ற வகையில் அமெரிக்காவின் விஹான் ரெட்டியிடம் வீழ்ந்தாா்.