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16 அணிகள் சுற்று இன்று தொடக்கம்

உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் 3-ஆவது கட்டமான 16 அணிகளுக்கான சுற்று (ரவுண்ட் ஆஃப் 16), சனிக்கிழமை (ஜூலை 4) தொடங்குகிறது.

Updated On :4 ஜூலை 2026, 2:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் 3-ஆவது கட்டமான 16 அணிகளுக்கான சுற்று (ரவுண்ட் ஆஃப் 16), சனிக்கிழமை (ஜூலை 4) தொடங்குகிறது. முதல் ஆட்டத்தில் கனடா - மொராக்கோ அணிகள் மோதுகின்றன.

இன்றைய ஆட்டங்கள்...

கனடா - மொராக்கோ

இரவு 10.30 மணி

ஹூஸ்டன், அமெரிக்கா.

பராகுவே - பிரான்ஸ்

நள்ளிரவு 2.30 மணி

ஃபிலடெல்ஃபியா, அமெரிக்கா.

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