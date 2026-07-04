16 அணிகள் சுற்று இன்று தொடக்கம்

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உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் 3-ஆவது கட்டமான 16 அணிகளுக்கான சுற்று (ரவுண்ட் ஆஃப் 16), சனிக்கிழமை (ஜூலை 4) தொடங்குகிறது. முதல் ஆட்டத்தில் கனடா - மொராக்கோ அணிகள் மோதுகின்றன.
இன்றைய ஆட்டங்கள்...
கனடா - மொராக்கோ
இரவு 10.30 மணி
ஹூஸ்டன், அமெரிக்கா.
பராகுவே - பிரான்ஸ்
நள்ளிரவு 2.30 மணி
ஃபிலடெல்ஃபியா, அமெரிக்கா.
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