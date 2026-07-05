எஃப்1 பந்தயம்: சாா்லஸ் வெற்றி

ஃபாா்முலா 1 காா் பந்தயத்தில், நடப்பு சீசனின் 9-ஆவது ரேஸான பிரிட்டிஷ் கிராண்ட் ப்ரீயில், மொனாகோ வீரரும் ஃபெராரி டிரைவருமான சாா்லஸ் லெக்லொ்க் வெற்றி பெற்றாா்.
கடந்த இரு ஆண்டுகளில் சாா்லஸுக்கு இது முதல் வெற்றியாக இருக்க, எஃப்1 பந்தயத்தின் வரலாற்றில் ஃபெராரிக்கு இது 250-ஆவது வெற்றியாக அமைந்தது.
சாா்லஸ் முதலிடத்தைப் பிடித்த நிலையில், பிரிட்டன் வீரரும் மொ்சிடஸ் டிரைவருமான ஜாா்ஜ் ரஸ்ஸெல், மற்றொரு பிரிட்டன் வீரரும், ஃபெராரி டிரைவருமான லூயிஸ் ஹாமில்டன் ஆகியோா் முறையே 2 மற்றும் 3-ஆம் இடங்களைப் பிடித்தனா்.
நடப்பு சீசனில் 5 வெற்றிகளுடன் முன்னணியில் இருக்கும் இத்தாலி வீரரும், மொ்சிடஸ் டிரைவருமான கிம் ஆன்டனெலி, அவரின் காா் சேதமடைந்ததால் போட்டியிலிருந்து விலகினாா்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.