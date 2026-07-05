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எஃப்1 பந்தயம்: சாா்லஸ் வெற்றி

ஃபாா்முலா 1 காா் பந்தயத்தில், நடப்பு சீசனின் 9-ஆவது ரேஸான பிரிட்டிஷ் கிராண்ட் ப்ரீயில், மொனாகோ வீரரும் ஃபெராரி டிரைவருமான சாா்லஸ் லெக்லொ்க் வெற்றி பெற்றாா்.

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Updated On :6 ஜூலை 2026, 12:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஃபாா்முலா 1 காா் பந்தயத்தில், நடப்பு சீசனின் 9-ஆவது ரேஸான பிரிட்டிஷ் கிராண்ட் ப்ரீயில், மொனாகோ வீரரும் ஃபெராரி டிரைவருமான சாா்லஸ் லெக்லொ்க் வெற்றி பெற்றாா்.

கடந்த இரு ஆண்டுகளில் சாா்லஸுக்கு இது முதல் வெற்றியாக இருக்க, எஃப்1 பந்தயத்தின் வரலாற்றில் ஃபெராரிக்கு இது 250-ஆவது வெற்றியாக அமைந்தது.

சாா்லஸ் முதலிடத்தைப் பிடித்த நிலையில், பிரிட்டன் வீரரும் மொ்சிடஸ் டிரைவருமான ஜாா்ஜ் ரஸ்ஸெல், மற்றொரு பிரிட்டன் வீரரும், ஃபெராரி டிரைவருமான லூயிஸ் ஹாமில்டன் ஆகியோா் முறையே 2 மற்றும் 3-ஆம் இடங்களைப் பிடித்தனா்.

நடப்பு சீசனில் 5 வெற்றிகளுடன் முன்னணியில் இருக்கும் இத்தாலி வீரரும், மொ்சிடஸ் டிரைவருமான கிம் ஆன்டனெலி, அவரின் காா் சேதமடைந்ததால் போட்டியிலிருந்து விலகினாா்.

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