ஃபாா்முலா ஒன் (எஃப்1) காா் பந்தயம்: ஹாமில்டன் வெற்றி!

ஃபாா்முலா ஒன் (எஃப்1) காா் பந்தயத்தின் நடப்பு சீசனில், 7-ஆவது ரேஸான பாா்சிலோனா கிராண்ட் ப்ரீயில் பிரிட்டன் வீரரும், ஃபெராரி டிரைவருமான லீவிஸ் ஹாமில்டன் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெற்றி பெற்றாா்.
மொ்சிடஸ் அணியிலிருந்து ஃபெராரி அணிக்கு அவா் இடம்பெயா்ந்து 2 ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கும் நிலையில், அவா் பெற்ற முதல் வெற்றி இதுவென்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த 40 ரேஸ்களில் இது அவரின் முதல் வெற்றி என்பதும் நினைவுகூரத்தக்கது.
இந்த வெற்றியின் மூலமாக, இத்தாலி வீரரும், மொ்சிடஸ் டிரைவருமான கிமி ஆன்டனெலியின் தொடா் வெற்றிகளுக்கு (5) அவா் முற்றுப்புள்ளி வைத்தாா். இந்தப் பந்தயத்தில் வெற்றி மேடையேறிய 3 வீரா்களுமே பிரிட்டன் நாட்டவா்களாவா்.
ஹாமில்டன் முதலிடம் பிடித்த நிலையில், மொ்சிடஸ் வீரரான ஜாா்ஜ் ரஸ்ஸெல், மெக்லாரென் டிரைவரும், நடப்பு சாம்பியனுமான லாண்டோ நோரிஸ் ஆகியோா் முறையே 2 மற்றும் 3-ஆம் இடங்களைப் பெற்றனா். இத்துடன் ஹாமில்டன், தனது எஃப்1 வெற்றிகளின் எண்ணிக்கையை 106-ஆக அதிகரித்துக் கொண்டுள்ளாா்.
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