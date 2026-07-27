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புதுதில்லி

நீட் விவகாரம்: எப்.ஐ.ஆரை திரும்ப பெற அதிகாரபூா்வ ஒப்புதலுக்கு காத்திருக்கும் தில்லி காவல்துறை!

அதிகாரப்பூா்வ தகவல்தொடா்பு மற்றும் தகுதிவாய்ந்த அதிகாரிகளிடமிருந்து வழிகாட்டுதல்களைப் பெற்ற பின்னரே அடுத்த நடவடிக்கை எடுப்பதாக ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

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தில்லி போராட்டக்காரர்கள்.

Updated On :27 ஜூலை 2026, 3:30 am IST

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நீட் வினாத்தாள் கசிவு போராட்டக்காரா்களுக்கு எதிரான வழக்குகள் திரும்பப் பெறப்படும் என்று மத்திய அரசு உறுதியளித்ததைத் தொடா்ந்து, தில்லி காவல்துறை வட்டாரங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாரப்பூா்வ தகவல்தொடா்பு மற்றும் தகுதிவாய்ந்த அதிகாரிகளிடமிருந்து வழிகாட்டுதல்களைப் பெற்ற பின்னரே அடுத்த நடவடிக்கை எடுப்பதாக ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

ஜூலை 20 ஆம் தேதி நடைபெற்ற வன்முறை மற்றும் போராட்டங்களுடன் தொடா்புடைய பிற சம்பவங்கள் தொடா்பாக புது தில்லி மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் இதுவரை 15 எஃப். ஐ. ஆா்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சனிக்கிழமையன்று, காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின் செய்தித் தொடா்பாளா்களான சவுரவ் தாஸ் மற்றும் அபிஷே ராங்கா ஆகியோருடன் ஒரு கூட்டு செய்தியாளா் கூட்டத்தில், மத்திய அமைச்சா் ஜே. பி. நட்டா, போராட்டக்காரா்களுக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப். ஐ. ஆா்களை திரும்பப் பெற அரசாங்கம் ஒப்புக் கொண்டதாகவும், செவ்வாய்க்கிழமைக்குள் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட கோரிக்கைகள் குறித்து எழுத்துப்பூா்வ உத்தரவாதத்தை வழங்குவதாகவும் கூறினாா்.

‘தகுதிவாய்ந்த அதிகாரிகளிடமிருந்து பெற்ற பிறகு வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் அதிகாரப்பூா்வ தகவல்தொடா்புகளின்படி நாங்கள் செயல்படுவோம்‘ என்று காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன . எவ்வாறாயினும், வழக்குகளை திரும்பப் பெறுவது தொடா்பான அறிவிப்பு மோதல்களின் பின்னணியில் உள்ள பெரிய சதி குறித்து நடந்து வரும் விசாரணையை பாதிக்காது. சிசிடிவி காட்சிகள், டிஜிட்டல் சான்றுகள், மொபைல் போன் பதிவுகள் மற்றும் சாட்சிகளின் அறிக்கைகளை போலீஸாா் ஆய்வு செய்து, நிகழ்வுகளின் வரிசையை மறுகட்டமைக்கவும், வன்முறையைத் திட்டமிட்ட, தூண்டிய அல்லது பங்கேற்றதாக சந்தேகிக்கப்படும் நபா்களை அடையாளம் காணவும் முயன்று வருகின்றனா்.

முக அங்கீகார முறையைப் (ஊதந) பயன்படுத்தி குற்றப் பின்னணி மற்றும் மோசமான குணாதிசயங்களைக் கொண்ட 2,500 க்கும் மேற்பட்டவா்களை போலீஸாா் அடையாளம் கண்டுள்ளனா். ஜூலை 20 ஆம் தேதி நிகழ்ந்த வன்முறையின் போது 200 க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் மற்றும் 70 ஆா்ப்பாட்டக்காரா்கள் காயமடைந்தனா், அதே நேரத்தில் பல அரசு வாகனங்கள் மற்றும் பிற பொது சொத்துக்கள் சேதமடைந்தன என்று அவா்கள் தெரிவித்தனா். முன்மொழியப்பட்ட எஃப். ஐ. ஆா்களை திரும்பப் பெறுவதைப் பொருட்படுத்தாமல் சதி விசாரணை தொடரும் என்றும், விசாரணையின் போது சேகரிக்கப்பட்ட அனைத்து ஆதாரங்களும் நடந்து வரும் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக ஆராயப்படும் என்றும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

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