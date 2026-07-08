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அநீதி இழைக்கப்பட்டது... தோல்விக்குப் பிறகு கொந்தளித்த எகிப்து அணியின் பயிற்சியாளர்!

எகிப்து கால்பந்து அணியின் பயிற்சியாளர் ஹோசம் ஹாஸன் அளித்த பேட்டி குறித்து...

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எகிப்து அணியின் பயிற்சியாளருக்கு ரெட் கார்டு வழங்கிய நடுவர். - படம்: ஏபி

Updated On :8 ஜூலை 2026, 5:20 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

எகிப்து கால்பந்து அணியின் பயிற்சியாளர் ஹோசம் ஹாஸன் ஃபிஃபா நிர்வாகம் லியோனல் மெஸ்ஸிக்கும் ஆர்ஜென்டீன அணிக்கும் ஆதரவாக செயல்படுவதாகக் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார்.

நேற்றிரவு ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஆர்ஜென்டீனா கடைசி 15 நிமிஷங்களில் 3 கோல்கள் அடித்து 3-2 என த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

இந்தப் போட்டியில் 78 நிமிஷங்கள் வரை எகிப்து 2-0 என முன்னிலை வகித்தது. பின்னர் 11 நிமிஷங்களில் ஆட்டம் 2-2 என சமனாகியது. ஸ்டாப்பேஜ் நேரத்தில் 2ஆவது நிமிஷத்தில் ஆர்ஜென்டீனா கோல் அடித்து 3-2 என த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

இந்தப் போட்டியில் நடுவராகச் செயல்பட்டவர்கள் ஆர்ஜென்டீனாவுக்குச் சாதகமாக செயல்படுவதாக எகிப்து அணியின் பயிற்சியாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

இது குறித்து எகிப்து அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஹோசம் ஹாஸன், “ஃபிஃபா நடப்பு சாம்பியனை தொடரில் தக்க வைக்க நினைக்கிறார்கள். அனைத்து நிலைகளிலும் ஆர்ஜென்டீனாவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கிறது. எங்களுக்கு மரியாதையோ அல்லது நியாயமான முடிவுகளோ எடுக்கப்படவில்லை. வீட்டுக்குச் சென்ற பின் உலகக் கோப்பையை பார்க்கபோவதில்லை” என்றார்.

இந்தப் போட்டியில் எகிப்து அடித்த ஒரு கோல் விஏஆர் மூலம் நீக்கப்பட்டது. இந்த உலகக் கோப்பையில் பல மாற்றங்களை விஏஆர் மூலம் துல்லியமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

போட்டியின் கடைசி கட்ட நேரத்தில் எகிப்து பயிற்சியாளருக்கு ரெட் கார்டு (2 யெல்லோ கார்டு) வழங்கப்பட்டது. மற்றுமொரு பயிற்சியாளருக்கு யெல்லோ கார்டு வழங்கப்பட்டது.

எகிப்து அணியின் மற்றுமொரு பயிற்சியாளர் ஜிகோ, “எகிப்தின் பெனால்டி மறுக்கப்பட்டது. அது விஏஆர் மூலம் சரிபார்க்கப்படவில்லை. இரண்டாவது கோல் அற்புதமானது. அதனை ஏதோ காரணங்களால் நீக்கிவிட்டனர். மேக் அலிஸ்டர் உடையை பிடித்து இழுத்ததுக்கு விஏஆர் சரிபார்க்கவில்லை. வாழ்க்கை நியாயமற்றது, சாதாரண வாழ்க்கையும் நியாயமற்றதாக இருக்கையில் விளையாட்டில் மட்டும் எப்படி நியாயம் இருக்கும்?

இதைச் சொல்வதினால் எனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லை. இது திருடப்பட்ட வெற்றி. ஒட்டுமொத்த உலகமும் பார்த்துக்கொண்டிருந்தது. ஆர்ஜென் டீனா வெற்றி பெற விரும்பினால் மற்ற அணிகளை ஏன் விளையாட அழைக்கிறார்கள்?” எனக் கொந்தளித்துப் பேசினார்.

Summary

'Injustice Is Clear!': Egypt's Zico Accuses FIFA Of 'Fixing' World Cup For Argentina

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