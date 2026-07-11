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ஆசிய போட்டிகள் ஹாக்கி: இந்திய மகளிா் அணி அறிவிப்பு

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் களம் காணவுள்ள இந்திய மகளிா் ஹாக்கி அணி, 20 பேருடன் வெள்ளிக்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டது.

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Updated On :11 ஜூலை 2026, 6:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் களம் காணவுள்ள இந்திய மகளிா் ஹாக்கி அணி, 20 பேருடன் வெள்ளிக்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டது.

அண்மையில் புரோ லீக் ஹாக்கி போட்டிக்குத் தகுதிபெற்ற, சலிமா டெடெ தலைமையிலான இந்திய அணியில் இரு மாற்றங்கள் செய்து, இந்த அணி தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸ்டிரைக்கா்கள் சோனம், அன்னு ஆகியோருக்குப் பதிலாக, பல்ஜீத் கௌா், பியூட்டி டங்டங் சோ்க்கப்பட்டுள்ளனா்.

ஜப்பானின் அய்சி - நகோயா நகரில் வரும் செப்டம்பா் 19 முதல் அக்டோபா் 4 வரை நடைபெறவுள்ள ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், தங்கம் வெல்லும் ஹாக்கி அணி 2028 லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிக்குத் தகுதிபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அணி விவரம்:

கோல்கீப்பா்கள்: சவிதா, பிஷு தேவி காரிபம்.

டிஃபெண்டா்கள்: இஷிகா சௌதரி, சுஷிலா சானு புக்ரம்பம், லால்தன்லுவாங்கி, ஜோதி, ஷில்பி தபஸ்.

மிட்ஃபீல்டா்கள்: நிக்கி பிரதான், சாக்ஷி ராணா, சுனெலிதா டோப்போ, சலிமா டெடெ, நேஹா, தீபிகா சோரெங்.

ஃபாா்வா்ட்கள்: லால்ரெம்சியாமி, ருதுஜா பிசல், நவ்னீத் கௌா், தீபிகா, இஷிகா, பல்ஜீத் கௌா், பியூட்டி டங்டங்.

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