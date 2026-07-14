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அதிக கோல்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த 2026 உலகக் கோப்பை!

கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026ல் நடந்த புதிய சாதனை குறித்து...

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கால்பந்து உலகக் கோப்பை. - படம்: எக்ஸ் / ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை.

Updated On :14 ஜூலை 2026, 3:42 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026ல் அதிகமான கோல்கள் பதிவுசெய்யப்பட்டு புதிய சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. மொத்தமாக இதுவரை விளையாடிய 100 போட்டிகளில் 292 கோல்கள் அடிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடப்பு உலகக் கோப்பைப் போட்டிகள் கடந்த ஜூன் 11 முதல் அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் 48 அணிகள் பங்கேற்றன. தற்போது அரையிறுதிக்கு ஸ்பெயின், பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து, ஆர்ஜென்டீனா ஆகிய அணிகள் முன்னேறியுள்ளன.

கால்பந்து உலகக் கோப்பை 1970 முதல் தற்போதுவரை (2026) விளையாடியதில் ஒரு போட்டிகளில் சராசரியாக அதிக கோல்கள் அடித்த எடிஷனாக இந்த உலகக் கோப்பையே முதலிடத்தில் இருக்கிறது.

உலகக் கோப்பை 1970ல் 100 போட்டிகளில் சராசரியாக 2.55 கோல்கள் அடிக்கப்பட்டன. தற்போது, 2026 உலகக் கோப்பையில் 100 போட்டிகளில் சராசரியாக 2.92 கோல்கள் அடிக்கப்பட்டுள்ளன.

மிகவும் குறைவான சராசரி (2.21) கோல்கள் பதிவான எடிஷனாக 1990 உலகக் கோப்பை இருக்கிறது. அதிகபட்சமாக 2026 எடிஷனில்தான் 2.92 சராசரியான கோல்கள் பதிவாகியுள்ளன.

இரண்டாவது அதிகபட்ச சராசரி (2.81) கோல்கள் 1982 உலகக் கோப்பையில் பதிவாகியுள்ளன. இந்த உலகக் கோப்பையில் மீதம் 4 போட்டிகள் இருக்கின்றன.

Summary

This years editon ranks highest on average goals per game at a FIFA World Cup since 1970

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