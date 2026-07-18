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அரையிறுதியில் சிந்து

ஜப்பான் ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து அரையிறுதி ஆட்டத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை முன்னேறினாா்.

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பி.வி.சிந்து.

Updated On :18 ஜூலை 2026, 7:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஜப்பான் ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து அரையிறுதி ஆட்டத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை முன்னேறினாா்.

மகளிா் ஒற்றையா் காலிறுதியில், சிந்துவுடன் முன்னாள் உலக சாம்பியனும், உள்நாட்டு வீராங்கனையுமான நஜோமி ஒகுஹரா மோதவிருந்தாா்.

எனினும் அவா் காயம் காரணமாக போட்டியிலிருந்து விலகியதால், சிந்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறியதாக அறிவிக்கப்பட்டாா். சூப்பா் 750 போட்டியின் அரையிறுதிக்கு சிந்து முன்னேறியது, கடந்த 3 ஆண்டுகளில் இதுவே முதல்முறையாகும்.

சிந்து தனது அரையிறுதியில், டோக்கியோ ஒலிம்பிக் சாம்பியனான சென் யுஃபெயை எதிா்கொள்கிறாா். சிந்து - யுஃபெய் இதுவரை 14 முறை மோதியிருக்க, யுஃபெய் 8 வெற்றிகளுடன் முன்னிலை வகிக்கிறாா். அதிலும் கடந்த 4 சந்திப்புகளில் அவரே வென்றிருக்கிறாா். சிந்து கடைசியாக 2019-இல் யுஃபெயை வென்றுள்ளாா்.

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