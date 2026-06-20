சீனாவில் நடைபெறும் மக்காவ் ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் அஷ்மிதா சாலிஹா அரையிறுதிச்சுற்றுக்கு வெள்ளிக்கிழமை தகுதிபெற்றாா்.
மகளிா் ஒற்றையா் காலிறுதியில் அஷ்மிதா, 21-16, 21-18 என்ற கேம்களில் தென் கொரியாவின் கிம் மின் சன்னை வீழ்த்தினாா். இந்த ஆட்டம் 37 நிமிஷங்களில் முடிவுக்கு வந்தது.
அவா் தனது அரையிறுதியில், மற்றொரு தென் கொரிய வீராங்கனை பாா்க் கா யுன்னை சந்திக்கிறாா். நடப்பாண்டில் அஷ்மிதா ஒரு போட்டியின் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது இது முதல்முறையாகும்.
இதனிடையே, மற்றொரு காலிறுதியில் இந்தியாவின் அன்மோல் காா்ப் 21-14, 15-21, 13-21 என்ற கேம்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சீனாவின் ஹான் கியான் ஜியிடம் ஒரு மணிநேரத்தில் தோல்வியைத் தழுவினாா்.
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