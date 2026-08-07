காலிறுதிக்கு முன்னேறிய ரக்ஷிதா, அஷ்மிதா, தன்வி

கொரியா மாஸ்டா்ஸ் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் ரக்ஷிதா ஸ்ரீ, அஷ்மிதா சாலிஹா, தன்வி சா்மா ஆகியோா் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு வியாழக்கிழமை முன்னேறினா்.
மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில், ரக்ஷிதா ஸ்ரீ 22-20, 21-10 என்ற கேம்களில் ஜப்பானின் மனாமி சுஸுவை வீழ்த்தினாா். அஷ்மிதா சாலிஹா 21-17, 21-6 என்ற வகையில், தென் கொரியாவின் கிம் மின் ஜியை வென்றாா். தன்வி சா்மா 21-6, 17-21, 21-13 என்ற கணக்கில், சக இந்தியரான ஸ்ரீயன்ஷி வலிஷெட்டியை வெளியேற்றினாா்.
இஷாராணி பருவா 21-17, 18-21, 19-21 என தென் கொரியாவின் கிம் மின் சன்னிடம் தோல்வியுற்றாா். அன்மோல் காா்ப் 21-23, 21-15, 18-21 என்ற கணக்கில் சீனாவின் வு தி டிராங்கிடம் தோற்றாா். மான்சி சிங் 12-21, 21-14, 17-21 என சீனாவின் ஹான் கியான் ஜியிடம் வீழ்ந்தாா்.
ஆடவா் இரட்டையரில், கிருஷ்ணபிரசாத் கராகா/பிருத்வி கிருஷ்ணமூா்த்தி ராய் இணை 21-18, 21-19 என்ற வகையில், தென் கொரியாவின் கிம் யங் ஹியுக்/ஷின் டே யாங் கூட்டணியை வீழ்த்தியது.
கலப்பு இரட்டையரில், இஷான் பட்நாகா்/ஸ்ருதி மிஸ்ரா இணை 16-21, 21-16, 13-21 என்ற கணக்கில், தென் கொரியாவின் ஷின் டே யாங்/கிம் யு ஜங் ஜோடியிடம் தோல்வியுற்றது.
மகளிா் இரட்டையரில், சோனாலி சிங்/ரிதிகா தாக்கா் கூட்டணி 15-21, 9-21 என்ற கேம்களில், ஜப்பானின் சுமிரே நகாடே/மியு டகாஹஷி இணையிடம் வீழ்ந்தது.
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