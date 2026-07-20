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அதிகப் போட்டிகளில் எதிரணிகளை கோல் அடிக்க விடாமல் சாதனை படைத்த ஸ்பெயின்!

2026 உலகக்கோப்பை தொடரில் எதிரணியினரை கோல் அடிக்க விடாமல் தடுத்து புதிய சாதனையை ஸ்பெயின் படைத்துள்ளது.

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ஸ்பெயின் கோல்கீப்பர் உனாய் சைமன் - AP

Updated On :20 ஜூலை 2026, 6:10 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2026 உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான ஆர்ஜென்டீனாவை தோற்கடித்து ஸ்பெயின் அணி வெற்றிபெற்றுள்ளது.

இந்தத் தொடரில் எதிரணியினரை கோல் அடிக்க விடாமல் தடுத்து புதிய சாதனையை ஸ்பெயின் படைத்துள்ளது.

மொத்தமாக 8 போட்டிகளில் விளையாடி (ஒரு போட்டி டிரா) 14 கோல்கள் அடித்துள்ள ஸ்பெயின் அணி, காலிறுதிப் போட்டியில் பெல்ஜியம் அணியை ஒரே ஒரு கோல் மட்டுமே அடிக்கவிட்டுள்ளது. மற்ற எந்தப் போட்டிகளிலும் ஸ்பெயினுக்கு எதிராக ஒரு அணி கூட கோல் அடிக்கவில்லை.

இது கால்பந்து உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் பெரிய சாதனையாகும். நடப்பு சாம்பியனான ஆர்ஜென்டீனா அணியால் கூட ஸ்பெயின் அணியை எதிர்த்து கோல் அடிக்க முடியவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கோல்கீப்பர் உனாய் சைமன் மற்றும் பாவ் குபார்சி, அய்மெரிக் லபோர்ட் ஆகியோரைக் கொண்ட ஸ்பெயின் அணியின் தடுப்பாட்ட வீரர்கள் இச்சாதனையைப் புரிய அந்த அணிக்குப் பெரிதும் உதவியுள்ளனர்.

உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் ஒரு தொடரில் அதிகமுறை எதிரணியை கோல் அடிக்க விடாமல் தடுத்த அணிகள்:

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Summary

Spain has a record of not allowing the opponents to score in the most matches!

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