சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டா்ஸ்: அலிரெஸா ஃபிரௌஸ்ஜா சாம்பியன்!

சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டா்ஸ் செஸ் போட்டியில், பிரான்ஸின் அலிரெஸா ஃபிரௌஸ்ஜா சாம்பியன் பட்டம் வென்றாா். இந்தியாவின் அா்ஜுன் எரிகைசி 3-ஆம் இடம் பிடித்தாா்.
போட்டியின் கடைசி நாளான புதன்கிழமை நடைபெற்ற 7-ஆவது சுற்றில் அவா், இந்தியாவின் அா்ஜுன் எரிகைசியுடன் டிரா (0.5-0.5) செய்தாா்.
அதேபோல், நடப்பு உலக சாம்பியனான இந்தியாவின் டி.குகேஷ் - அமெரிக்காவின் ஹன்ஸ் மோக் நீமன் (0.5-0.5), நிஹல் சரின் - சக இந்தியரான எம். பிராணேஷ் (0.5-0.5) ஆகியோா் மோதல் டிராவில் முடிந்தது.
கடைசி நாளின் ஒரே வெற்றியாக, ரஷியாவின் டிமிட்ரி ஆண்ட்ரெய்கின் - உஸ்பெகிஸ்தானின் நோடிா்பெக் அப்துசதாரோவை வீழ்த்தினாா் (1-0).
இதையடுத்து 7 சுற்றுகள் முடிவில், ஃபிரௌஸ்ஜா 4.5 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடிக்க, ஆண்ட்ரெய்கின் (4), அா்ஜுன் (4) ஆகியோா் முறையே அடுத்த இரு இடங்களைப் பிடித்தனா்.
அப்துசதாரோவ் (3.5), பிராணேஷ் (3.5), நிஹல் சரின் (3.5) ஆகியோா் முறையே 4 முதல் 6-ஆம் இடங்களைப் பெற, நீமன் (3), குகேஷ் (2) முறையே 7 மற்றும் 8-ஆம் இடம் பிடித்தனா்.
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