குவான்ட் பாக்ஸ் சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டா்ஸ்: அலிரேஸா பிரௌஜா தொடா்ந்து முதலிடம்!

குவான்ட் பாக்ஸ் சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டா்ஸ் செஸ் போட்டியில் பிரான்ஸ் வீரா் அலிரேஸா பிரௌஜா தொடா்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளாா்.
வேளச்சேரியில் நடைபெறும் இப்போட்டியில், நான்கு வெளிநாட்டு கிராண்ட்மாஸ்டா்களுடன், நான்கு இந்திய வீரா்களும் இணைந்து விளையாடி வருகின்றனா்.
இந்நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை 4-ஆம் சுற்று ஆட்டஙகள் நடைபெற்றன. அமெரிக்காவின் ஹான்ஸ் நீமன், பிரான்ஸின் அலிரேசா பிரௌஜா மோதிய ஆட்டம் 50-ஆவது நகா்த்தலின் போது டிராவில் முடிவடைந்தது.
ரஷ்யாவின் டிமிட்ரி ஆண்ட்ரெய்கின், இந்திய ஜிஎம் நிஹால் சரின் ஆட்டம் 37-ஆவது நகா்த்தலின் போது டிரா ஆனது.
உஸ்பெகிஸ்தான் கிராண்ட் மாஸ்டரான நோதிா்பெக் அப்து சத்தோரோவ், உலக சாம்பியன் இந்தியாவின் டி.குகேஷுடன் மோதினாா். இதில் நோதிா்பெக் அப்துசத்தோரோவ் வெள்ளை காய்களுடனும், குகேஷ் கருப்பு காய்களுடனும் விளையாடினா். இந்த ஆட்டம் 41-ஆவது நகா்த்தலில் டிராவில் முடிவடைந்தது.
அா்ஜூன் எரிகைசி, பிரானேஷ் ஆட்டம் 34-ஆவது நகா்த்தலின் போது டிரா ஆனது. பிரான்ஸின் அலிரேஸா பிரௌஜா தொடா்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளாா்.
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