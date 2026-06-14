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கத்தார் - சுவிட்சர்லாந்து ஆட்டம் டிராவில் முடிந்தது!

கத்தார் - சுட்சர்லாந்து அணிகளுக்கிடையே நடைபெற்ற போட்டி டிராவில் முடிந்தது.

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சுவிஸ் அணியின் பிரீல் எம்போலோ மற்றும் கத்தார் கேப்டன் பௌலேம் கூக்கி - AP

Updated On :46 வினாடிகள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கத்தார் - சுட்சர்லாந்து அணிகளுக்கிடையே நடைபெற்ற போட்டி டிராவில் முடிந்தது.

ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக்கோப்பைத் தொடரில் குரூப் - பி அணிகளுக்கான ஆட்டத்தில் கத்தார் - சுவிட்சர்லாந்து அணிகள் மோதின.

ஆட்டம் தொடங்கி 13வது நிமிடம் முதல் சுவிஸ் அணி ஆதிக்கம் செலுத்தத் தொடங்கியது. சுவிஸ் அணியின் ரெமோ ஃப்ரூலரிடம் கத்தார் கோல்கீப்பர் மமூத் அபுனாடா செய்த ஃபவுலால் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை பிரீல் எம்போலோ கோலாக மாற்றினார்.

ஆட்டத்தின் பெரும்பகுதியை ஆதிக்கம் செலுத்திய சுவிஸ் முதல் கோலுக்குப் பின்னர் மேலும் முன்னேற முடியாமல் தவித்தது. சுவிஸ் அணியின் டான் என்டோயே மற்றும் ரூபன் வர்காஸ் ஆகியோர் கோல் அடிக்கும் முக்கிய வாய்ப்புகளைத் தவறவிட்ட நிலையில், மைக்கேல் ஏபிஷரின் அடித்த ஷாட் கோல் கோட்டில் தடுக்கப்பட்டது.

கத்தார் அணி அணையாத வெப்பத்திலும் ஆட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்திச் சென்றது. அவர்களின் விடாமுயற்சிக்கு இறுதி நிமிடங்களில் பலன் கிடைத்தது. ஹோமம் அல் அமின் அடித்த கிராஸ் பந்தை கேப்டன் பௌலேம் கூக்கி தலையால் அடித்து கோலாக்கினார்.

இதனால், கடைசி நிமிடங்களில் ஆட்டம் சமனாகி டிராவில் முடிந்தது. மேலும், இத்தொடரில் கத்தார் அணி முதல் புள்ளியைப் பெற்றது.

Summary

The Qatar-Switzerland match ended in a draw!

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