5 கோல்கள் அடித்து சுவீடன் அசத்தல் வெற்றி!

உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் சுவீடன் - துனிசியா இடையேயான போட்டியில் 5-1 என்ற கணக்கில் சுவீடன் வென்றது.
ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் ‘எஃப்’ பிரிவில் உள்ள அணிகளான சுவீடன் - துனிசியா இடையேயான போட்டி இன்று அதிகாலை நடைபெற்றது.
குவாடலூப்பில் நடந்த ஆட்டத்தில் யாசின் அயாரி 7-வது நிமிடத்தில் பெனால்டி பகுதிக்கு வெளியே இருந்து அடித்த மின்னல் வேக ஷாட் மூலம் தனது முதல் கோலை சுவீடன் பதிவு செய்தது.
ஆட்டம் தொடங்கிய அரை மணி நேரத்தில் அலெக்சாண்டர் இசாக் 2-வது கோலை அடித்து சுவீடனை 2- 0 என்ற கணக்கில் முன்னிலைக்குக் கொண்டு வந்தார். லிவர்பூல் வீரரான அவர் சிறப்பாக முன்னேறி அந்த ஷாட்டை அடித்தார்.
துனிசியா அணியின் நம்பிக்கைத் தகர்ந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில், அந்த அணியின் ஓமர் ரெகிக் தலையால் முட்டி ஒரு கோலை அடித்து 2-1 என்று துனிசியாவின் கோல் கணக்கைத் தொடங்கினார்.
ஆனால், அந்தத் தொடக்கத்தை உடனடியாக முடக்கும் விதமாக ஆட்டத்தின் பாதிக்கும் மேல் 59-வது நிமிடத்தில் சுவீடன் வீரர் விக்டர் யோகரெஸ் ஒரு கோல் அடித்து 3-1 என்று முன்னிலையை உயர்த்தினார்.
பின்னர், இரு அணிகளுக்கும் கோல் அடிக்கும் வாய்ப்புகள் பலமுறை தவறியது. ஆனால், சுவீடன் வீரர் மத்தியாஸ் ஸ்வான்பெர்க் 84-வது நிமிடத்தில் ஒரு கோல் அடித்தார். பின்னர், முதல் கோலை அடித்த யாசின் அவாரி மீண்டும் ஒரு கோல் அடித்து சுவீடனின் கோல் கணக்கை 5-1 என உயர்த்தினார்.
இதன்மூலம், சுவீடன் அணி 5-1 என்ற கணக்கில் அசத்தலான ஆட்டத்தின் மூலம் துனிசியாவை தோற்கடித்தது.
Summary
Sweden defeated Tunisia 5–1 in the World Cup football match.
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