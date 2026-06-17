எகிப்துடன் டிரா செய்த பெல்ஜியம்

அமெரிக்காவின் சியாட்டில் நகரில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில், ஃபிஃபா தரவரிசையில் 10-ஆம் இடத்திலிருக்கும் பெல்ஜியம் 1-1 கோல் கணக்கில், 29-ஆம் இடத்திலிருக்கும் எகிப்துடன் டிரா செய்தது.
இந்த ஆட்டத்தில் 7-ஆவது நிமிஷத்தில் பெல்ஜிய வீரர் கெவின் டி புருயினின் கோல் முயற்சி வைடாக சென்று வீணானது. பெல்ஜியத்துக்கான அதிர்ச்சியாக, முதலில் எகிப்து அணியே கோல் அடித்தது. 19-ஆவது நிமிஷத்தில் அந்த அணியின் இமாம் அஷுர் தனது முதல் சர்வதேச கோலை பதிவு செய்தார்.
முதல் பாதி முழுவதுமாகவே ஆக்ரோஷமாக விளையாடிய எகிப்து அணி, முன்னிலையுடன் அதை நிறைவு செய்தது. 2-ஆவது பாதியில் 53-ஆவது நிமிஷத்தில் கெவின் டி புருயினின் மற்றொரு கோல் முயற்சியும் வீணானது.
எகிப்து தனது முதல் உலகக் கோப்பை வெற்றியை நோக்கி முன்னேறியதாகத் தெரிந்தது. ஆனால் அது 66-ஆவது நிமிஷம் வரையே நீடித்தது. அப்போது சப்ஸ்டிடியூட்டாக களமிறங்கிய பெல்ஜிய வீரர் ரொமேலு லுகாகுவுக்கு, அந்நாட்டு ரசிகர்கள் எழுந்து நின்று உற்சாகமளிக்க, அந்த நிமிஷத்திலேயே கோல் அடித்தார் அவர். எகிப்தின் முகமது ஹேனி அதை தடுக்க முயல, அது "ஓன் கோல்'-ஆக மாறியது.
இதனால் உற்சாகமடைந்த பெல்ஜிய அணியினர் அடுத்த கோல் வாய்ப்புக்கு முயல, எகிப்து இடம் தரவில்லை. ஆட்டம் 1-1 என டிராவில் முடிந்தது. எகிப்துக்காக கோலடித்த இமாம் அஷுர் ஆட்டநாயகன் ஆனார்.
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