Dinamani
இன்று தினமணி ‘மாணவா் மலா்’ அறிமுக விழா: அமைச்சா் விஸ்வநாதன் பங்கேற்பு எல் நினோ-வால் தமிழகத்துக்கு கடும் பாதிப்பு: மத்திய வேளாண் அமைச்சா் உ.பி., குஜராத் உள்பட 13 மாநிலங்களில் வருவாய் உபரி: சிஏஜி கச்சா எண்ணெய், எரிவாயு விலை: போருக்கு முந்தைய நிலையை எட்ட பல மாதங்கள் ஆகும்- நிபுணா்கள் தகவல் ஹைதராபாத் சாலைக்கு டிரம்ப் பெயா்! தெலங்கானா காங்கிரஸ் அரசு முடிவு மே மாதத்தில் மொத்த விற்பனை பணவீக்கம் 9.68%
/
செய்திகள்

எகிப்துடன் டிரா செய்த பெல்ஜியம்

அமெரிக்காவின் சியாட்டில் நகரில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில், ஃபிஃபா தரவரிசையில் 10-ஆம் இடத்திலிருக்கும் பெல்ஜியம் 1-1 கோல் கணக்கில், 29-ஆம் இடத்திலிருக்கும் எகிப்துடன் டிரா செய்தது.

News image
Updated On :17 ஜூன் 2026, 4:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்காவின் சியாட்டில் நகரில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில், ஃபிஃபா தரவரிசையில் 10-ஆம் இடத்திலிருக்கும் பெல்ஜியம் 1-1 கோல் கணக்கில், 29-ஆம் இடத்திலிருக்கும் எகிப்துடன் டிரா செய்தது.

இந்த ஆட்டத்தில் 7-ஆவது நிமிஷத்தில் பெல்ஜிய வீரர் கெவின் டி புருயினின் கோல் முயற்சி வைடாக சென்று வீணானது. பெல்ஜியத்துக்கான அதிர்ச்சியாக, முதலில் எகிப்து அணியே கோல் அடித்தது. 19-ஆவது நிமிஷத்தில் அந்த அணியின் இமாம் அஷுர் தனது முதல் சர்வதேச கோலை பதிவு செய்தார்.

முதல் பாதி முழுவதுமாகவே ஆக்ரோஷமாக விளையாடிய எகிப்து அணி, முன்னிலையுடன் அதை நிறைவு செய்தது. 2-ஆவது பாதியில் 53-ஆவது நிமிஷத்தில் கெவின் டி புருயினின் மற்றொரு கோல் முயற்சியும் வீணானது.

எகிப்து தனது முதல் உலகக் கோப்பை வெற்றியை நோக்கி முன்னேறியதாகத் தெரிந்தது. ஆனால் அது 66-ஆவது நிமிஷம் வரையே நீடித்தது. அப்போது சப்ஸ்டிடியூட்டாக களமிறங்கிய பெல்ஜிய வீரர் ரொமேலு லுகாகுவுக்கு, அந்நாட்டு ரசிகர்கள் எழுந்து நின்று உற்சாகமளிக்க, அந்த நிமிஷத்திலேயே கோல் அடித்தார் அவர். எகிப்தின் முகமது ஹேனி அதை தடுக்க முயல, அது "ஓன் கோல்'-ஆக மாறியது.

இதனால் உற்சாகமடைந்த பெல்ஜிய அணியினர் அடுத்த கோல் வாய்ப்புக்கு முயல, எகிப்து இடம் தரவில்லை. ஆட்டம் 1-1 என டிராவில் முடிந்தது. எகிப்துக்காக கோலடித்த இமாம் அஷுர் ஆட்டநாயகன் ஆனார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

சவூதி அரேபியாவுடன் போராடிய உருகுவே

சவூதி அரேபியாவுடன் போராடிய உருகுவே

அமெரிக்காவை வீழ்த்தியது இந்தியா

அமெரிக்காவை வீழ்த்தியது இந்தியா

மாநில சீனியா் ஹாக்கி: அரையிறுதியில் 4 அணிகள்

மாநில சீனியா் ஹாக்கி: அரையிறுதியில் 4 அணிகள்

எவா்டனுடன் டிரா செய்த மான்செஸ்டா் சிட்டி!

எவா்டனுடன் டிரா செய்த மான்செஸ்டா் சிட்டி!

விடியோக்கள்

லவ் ஓ லவ் டீசர்!

லவ் ஓ லவ் டீசர்!

வெளியானது வாம்மா... வாம்மா... பாடல்!

வெளியானது வாம்மா... வாம்மா... பாடல்!

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை முடிவெடுக்க விஜய்தான் காரணம் | CM Vijay | TVK | Annamalai |

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை முடிவெடுக்க விஜய்தான் காரணம் | CM Vijay | TVK | Annamalai |

குழந்தைப்பேறு அளிக்கும் உச்சிஷ்ட கணபதி திருக்கோயில்! | திருக்கோயில் வலம்! | DINAMANI

குழந்தைப்பேறு அளிக்கும் உச்சிஷ்ட கணபதி திருக்கோயில்! | திருக்கோயில் வலம்! | DINAMANI