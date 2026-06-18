பொதுநலமாக சிந்திக்க வேண்டும்; சுயநலமாக அல்ல..! ரொனால்டோவை விமர்சித்த முன்னாள் வீரர்!

போர்ச்சுகல் அணியின் நட்சத்திர வீரரும் மூத்த வீரருமான கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ (41 வயது) மோசமாக விளையாடியதால் முன்னாள் பிரெஞ்சு வீரர் தியரி ஹென்றி, “அணி கோல் அடிக்க வேண்டும், நீங்கள் அல்ல” எனக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் போர்ச்சுகலின் வெற்றிக்கு அதிர்ச்சி அளித்த காங்கோ அணி 1-1 என சமன் செய்தது. இந்தப் போட்டியில் 6ஆவது நிமிஷத்திலேயே போர்ச்சுகலின் ஜாவோ நவெஸ் கோல் அடித்தார்.
பின்னர், முதல் பாதியின் ஸ்டாப்பேஜ் நேரத்தில் (45'+5') காங்கோவின் யோவான் விஸ்ஸா தனது தலையினால் கோல் அற்புதமான கோல் அடித்தார். கடைசிவரை போர்ச்சுகல் அணியினால் இரண்டாவது கோல் அடிக்க முடியாமல் காங்கோ அணியினர் தடுத்தனர்.
இந்தப் போட்டியில் பெரிதும் எதிர்பார்த்த கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஒரு கோல், அசிஸ்ட் கூட செய்யவில்லை. கோல் அடிக்க 68, 73-ஆவது நிமிஷத்தில் வாய்ப்பு இருந்தும் அதை அவர் தவறவிட்டது பலரிடையே கடுமையான விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
போட்டிக்குப் பிறகான போக்ஸ் நியூஸ் செய்தியில் ஆடத்தைப் பகுப்பாய்வு செய்த தியரி ஹென்றி அணியின் ஒட்டுமொத்த நலனுக்கு விளையாடமால் தனது சுயநலத்திற்காக ரொனால்டோ விளையாடுவதை ஆதாரத்துடன் விளக்கிப் பேசினார்.
ஒரு விஷயம் முக்கியம் மக்களே. அணி கோல் அடிக்க வேண்டும், நீங்கள் மட்டுமே கோல் அடிக்க வேண்டியதில்லை. போர்ச்சுகல் அணியிடம் பந்து வரும்போது கான்சிலோ பந்தைப் பெறுகிறார். அப்போது ரொனால்டோ பலமுறை இந்த இடத்தில் இருக்கிறார். அருகில் இருக்கும் அவர் சிறிது தூரம் ஓடினால், காங்கோவின் டிஃபெண்டர்கள் 6 அடி கட்டத்துக்குள் சிதற வாய்ப்பிருக்கிறது.
ரொனால்டோ தான் கோல் அடிக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலே ப்ரூனோ ஃபெர்னான்டஸ் பாதையில் செல்கிறார். பெனால்டி பாக்ஸுக்குள் செல்லும் ரொனால்டோ தனக்கு பின்புறம் உள்ள ஃபெர்னான்டஸுக்கு பந்தை பாஸ் செய்தால் போதுமானதாக இருக்கும். எளிதாக கோல் அடித்திருக்கலாம் என்றார்.
Summary
'The team need to score, not you' - Thierry Henry accuses Cristiano Ronaldo of getting in Bruno Fernandes' way in brutal analysis of Portugal icon's dismal display against DR Congo
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