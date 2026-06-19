கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் வரலாற்று வெற்றியாக மாறியாக கனடாவின் முதல் வெற்றி!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் கனடாவின் முதல் வெற்றி ஒரு வரலாற்று வெற்றியாக மாறியிருக்கிறது. கத்தாருக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 6-0 என மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது.
கனடாவில் அமைந்துள்ள பிசி பிளேஸ் வான்கூவர் திடலில் கனடாவும் கத்தாரும் மோதின. இந்தப் போட்டியில் கத்தார் அணியினர் இருவருக்கு 33, 51ஆவது நிமிஷத்தில் ரெட் கார்டு வழங்கப்பட்டது.
இந்தப் போட்டியில் கனடாவின் ஜோனதன் தாவீது ஹாட்ரிட் கோல் (29’, 45+3’, 90+2’) அடித்து அசத்தினார். மற்ற கனடா வீரர்கள் லரின் (16’), சலிபா (64’) கோல் அடித்தார்கள். மனாய் (75’) ஓன் கோல் அடித்து சொதப்பினார்.
கனடாவின் பிரதமர் மார்க் கார்னே இந்தப் போட்டியைப் பார்க்க வந்திருந்தார். ஜி7 மாநாட்டினால் முதல் போட்டியைப் பார்க்க தவறியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த உலகக் கோப்பையில் கனடா அணி தனது முதல் போட்டியில் போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா உடன் 1-1 என சமனில் முடித்தது.
முன்னதாக 1986, 2022 கால்பந்து உலகக் கோப்பைகளில் பங்கேற்ற கனடா அணி ஒரேயொரு வெற்றியைக் கூட பெறாமல் இருந்தது. இந்த நிலையில், முதல் வெற்றியிலேயே 6-0 என மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்று அசத்தியுள்ளது.
Summary
Jonathan David's hat trick propels Canada to its first World Cup win, 6-0 over Qatar
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