துருக்கியை வெளியேற்றியது பராகுவே! உலகக் கோப்பையின் துரித கோல் அடித்த மத்தியாஸ்!

பராகுவே வீரா் மத்தியாஸ் கலால்ஸாவின் துரித கோலால் தோல்வியடைந்து போட்டியில் இருந்து வெளியேறியது துருக்கி.
குரூப் டி பிரிவில் அமெரிக்கா, துருக்கி, ஆஸ்திரேலியா, பராகுவே அணிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இப்பிரிவில் அமெரிக்கா 2 வெற்றிகளுடன் 6 புள்ளிகளை ஈட்டி முதலிடத்தில் உள்ளது. ஆஸ்திரேலியா ஒரு வெற்றி, தோல்வியுடன் 3 புள்ளிகளை பெற்றுள்ளது. இந்நிலையில் சான்பிரான்சிஸ்கோ நகரில் துருக்கி-பராகுவே அணிகளின் ஆட்டம் நடைபெற்றது.
முதல் ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவிடம் 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் பராகுவே தோற்றிருந்தது. இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற முனைப்பில் ஆடியது.
உலகக் கோப்பையின் துரித கோல்:
ஆட்டம் தொடங்கிய 64-ஆவது விநாடியில் பராகுவே வீரா் மத்தியாஸ் கலாா்ஸா முதல் கோலடித்தாா். அந்த கோலே இந்த உலகக் கோப்பை போட்டியின் துரிதமாக போடப்பட்ட கோலாக அமைந்தது. லாங் ஷாட்டின் மூலம் அபாரமாக கோலடித்தாா் மத்தியாஸ்.
இந்த ஆட்டத்தில் துருக்கி வசமே பந்து இருந்தது. ஆனால் பராகுவே வீரா்களின் அபார தற்காப்பு ஆட்டம் துருக்கி வீரா்களின் முயற்சிகளை தகா்த்தது.
முதல் ரெட் காா்ட் பெற்ற அல்மிரான்:
இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் பராகுவே வீரா் மிகுல் அல்மிரான், துருக்கி வீரா் மொ்ட் முல்டரை வாயை கையால் மூடி தரக்குறைவாகப் பேசியதால் ரெட் காா்ட் கொடுத்து வெளியேற்றப்பட்டாா். இதனால் 10 வீரா்களுடன் பராகுவே ஆட நேரிட்டது.
அப்போது துருக்கி வீரா்கள் தொடா்ந்து பராகுவே கோல்பகுதியை முற்றுகையிட்டும் பலனில்லை. துருக்கி மொத்தம் 32 முறை கோல் போட முயன்றது.
துருக்கி வீரா்கள் கெனான் யில்டிஸ், அா்டா குலொ் ஆகியோா் தொடா்ந்து கோலடிக்க முயன்றும் பலன் தரவில்லை.
வெளியேறியது துருக்கி
பராகுவேடன் ஏற்பட்ட தோல்வியால் தொடக்க சுற்றுடன் வெளியேறியது துருக்கி. கடந்த 2010-உலகக் கோப்பையில் கடைசியாக ஆடிய பராகுவே அணி காலிறுதியில் ஸ்பெயினால் வெளியேற்றப்பட்டது. முதலிடத்துடன் அமெரிக்கா அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
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