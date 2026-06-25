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தோல்வியுற்றும் நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறிய கனடா!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில், தோல்வியிலும் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறிய கனடா குறித்து...

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கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் கனடா வீரர் ரூபன் வர்காஸ். - படம்: ஏபி

Updated On :25 ஜூன் 2026, 5:22 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில், தோல்வியிலும் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறி கனடா அசத்தியுள்ளது. ஸ்விட்சர்லாந்துடன் கனடா 1-2 என தோல்வியிற்றது.

கனடா தனது சொந்த மண்ணில் நடந்த லீக் சுற்று போட்டியில் ஸ்விட்சர்லாந்துடன் மோதியது. இந்தப் போட்டியில் முதல் பாதியில் 0-0 என சமநிலை வகித்தது.

இரண்டாம் பாதியின் தொடக்கத்தில், 46ஆவது நிமிஷத்தில் ஸ்விட்சர்லாந்து அணியின் ரூபன் வர்காஸ் கோல் அடித்தார். பின்னர், 57ஆவது நிமிஷத்தில் ஜோஹன் மன்ஜாம்பி கோல் அடித்து 2-0 என முன்னிலை வகிக்க உதவினார்.

கனடா தனது 76ஆவது நிமிஷத்தில் பிரமோஸ் தாவீது கோல் அடித்து 1-2 என்ற நிலையை உருவாக்கினார். பின்னர், இரண்டாவது கோல் அடிக்க கனடா எவ்வளவு முயன்றும் முடியாமல் போனது.

போட்டியின் 87ஆவது நிமிஷத்தில் கனடா வீரர் லியாம் மில்லருக்கு யெல்லோ கார்டு வழங்கப்பட்டது. இறுதியில் கனடா 1-2 என தோற்றது. இருப்பினும் முதல் போட்டியில் டிரா, இரண்டாவது போட்டியில் வென்றதால் 4 புள்ளிகளுடன் அடுத்த சுற்றுக்குத் தேர்வானது.

குரூப் பி பிரிவில் ஸ்விட்சர்லாந்து 7 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடிக்க, கனடா 4 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்தது. கோல்கள் வித்தியாசத்தில் போஸ்னியாவை விட முன்னிலை வகித்ததால், கனடா இரண்டாமிடம் பிடித்தது.

Summary

Switzerland winger Manzambi gets a World Cup start and makes the most of it against Canada

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