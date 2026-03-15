விளையாட்டுச் செய்திகள் சில வரிகளில்...

பிரபலமான நியூயார்க் சிட்டி அரை மாரத்தான் போட்டியில் இந்தியாவின் குல்வீர் சிங் 3-ஆம் இடம்பிடித்து அசத்தினார்.
அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற என்சிஏஏ இண்டோர் சாம்பியன்ஷிப்பில் மும்முறை தாண் டுதலில் இந்தியாவின் செல்வ பிரபு 17.05 மீட்டருடன் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார்.
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான 3-ஆவது ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற வங்கதேசம், தொடரை 2-1 என்ற வகையில் கைப்பற்றியது.
பாகிஸ்தான் முன்னாள் கேப்ட னும், விக்கெட் கீப்பர் பேட்ட குமான சர்ஃப்ராஸ் அகமது (38), அனைத்து விதமான கிரிக்கெட்டுகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக ஞாயிற்றுக் கிழமை அறிவித்தார். சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அவர் 54 டெஸ்ட், 117 ஒருநாள். 61டி20 ஆட்டங்களில் விளையா டியிருக்கிறார்.
இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் குல்தீப் யாதவ் - அவரின் நீண்ட நாள் தோழி வன்ஷிகா சிங்கின் திருமணம் ஞாயிற்றுக்கிழமை முசுறியில் நடைபெற்றது.
ஆஸ்திரேலிய குடியுரிமை பெற்ற ஈரான் கால்பந்து வீராங்கனைகள் 6 பேரில் மூவர், தங்களின் முடிவை மாற்றிக் கொண்டு மீண்டும் ஈரான் செல்ல விருப்பம் தெரிவித்தனர்.
