பார்சிலோனாவுடன் பயிற்சியாளர் பணியைக் கைவிடும் ஹன்சி ஃபிளிக்!

பார்சிலோனா அணியின் பயிற்சியாளர் ஹன்சி ஃபிளிக் குறித்து...

செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் ஹன்சி ஃபிளிக்.- படம்: ஏபி
Updated On :18 மார்ச் 2026, 3:00 pm

பார்சிலோனா கால்பந்து அணியின் பயிற்சியாளர் ஹன்சி ஃபிளிக் தனது ஓய்வு முடிவை இந்தக் கிளப்புடன் முடித்துக்கொள்வதாகக் கூறியுள்ளார்.

சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் முதல்கட்ட ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் நியூ கேஸில் உடன் 1-1 என சமநிலையில் இருக்கிறது. நாளை (மார்ச் 19) நள்ளிரவு இரண்டாம் கட்ட ரவுண்ட் ஆஃப் 16 போட்டி நடைபெறுகிறது.

ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த ஹன்சி ஃபிளிக் (61 வயது) பார்சிலோனா அணிக்கு 2024 முதல் பயிற்சியாளராக இருக்கிறார். இதற்கு முன்பாக பயர்ன் மியூனிக் அணிக்கு பயிற்சியாளராக இருந்தார். இவரது தலைமையில் சாம்பியன்ஸ் லீக், கிளப் உலகக் கோப்பை உள்பட 8 மிகப்பெரிய கோப்பைகள் வெல்லப்பட்டுள்ளது.

கடந்த சீசனில் ஹன்சி ஃபிளிக் தலைமையில் பார்சிலோனா அணி லா லிகா, ஸ்பானிஷ், சூப்பர் ஸ்பானிஷ் கோப்பைகளை வென்று அசத்தியது.

சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் அரையிறுதியில் பார்சிலோனா அணி தோல்வியுற்றது. இந்தமுறை கோப்பை வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

சமீபத்தில் நடந்த பார்சிலோனாவுக்கான நிர்வாகி தேர்தலில் ஜான் லபோர்டா வென்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில், ஹன்சி ஃபிளிக்கின் பயிற்சியாளர் பதவிக்காலம் 2028 வரை நீட்டிக்க அந்த அணியின் நிர்வாகி ஜான் லபோர்டா திட்டமிட்டுள்ளார். இது குறித்து ஹன்சி ஃபிளிக் பேசியதாவது:

இங்கு நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் என அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால், நானும் எனது குடும்பத்துடன் பேச வேண்டுமென நினைக்கிறேன். அதற்கான நேரம் இருக்கிறது.

பார்சிலோனாவில் பணியாற்ற பிடித்திருக்கிறது. ஆதரவும் சிறப்பாக இருக்கிறது. கால்பந்தில், நான் எப்போதுமே உயர்வானதை எதிர்பார்க்கிறேன். வெளியேற விரும்பவில்லை. பார்சிலோனாதான் எனது கடைசி கிளப்பாக இருக்கும் என்றார்.

டிரெண்டிங்

ரஃபீனியா ஹாட்ரிக் கோல்..! புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

ரஃபீனியா ஹாட்ரிக் கோல்..! புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

லாமின் யமால் முதல்முறையாக ஹாட்ரிக் கோல்..! முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

லாமின் யமால் முதல்முறையாக ஹாட்ரிக் கோல்..! முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

அரையிறுதியில் ஒருவருக்கு ரெட் கார்டு..! பார்சிலோனா படுதோல்வி, அத்லெடிகோ அபாரம்!

அரையிறுதியில் ஒருவருக்கு ரெட் கார்டு..! பார்சிலோனா படுதோல்வி, அத்லெடிகோ அபாரம்!

சாம்பியன்ஸ் லீக்: பெட்ரிக்கு காயம், பார்சிலோனாவுக்கு முக்கியமான வெற்றி!

சாம்பியன்ஸ் லீக்: பெட்ரிக்கு காயம், பார்சிலோனாவுக்கு முக்கியமான வெற்றி!

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
