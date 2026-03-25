ஆசிய கோப்பை கால்பந்து தகுதிச்சுற்று: இந்திய அணியில் ரயான் வில்லியம்ஸ்

ஆசிய கோப்பை கால்பந்து போட்டிக்கான தகுதிச்சுற்றில், ஹாங்காங் அணியுடன் மோதவுள்ள இந்திய அணி 23 பேருடன் செவ்வாய்க்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டது.

Updated On :24 மார்ச் 2026, 10:53 pm

ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக விளையாடி வந்த நிலையில், அண்மையில் குடியுரிமை மாற்றம் பெற்று இந்திய அணியில் விளையாடுவதற்காகத் தயாராகி வந்த ரயான் வில்லியம்ஸ், இந்த அணியில் இணைந்திருக்கிறாா்.

அதிகாரபூா்வ ஆவண நடைமுறைகள் நிறைவடைந்த நிலையில், கொச்சியில் வரும் 31-ஆம் தேதி நடைபெறும் ஹாங்காங்குக்கு எதிரான ஆட்டத்தின் மூலமாக அவா் இந்திய அணியில் அறிமுகமாக வாய்ப்புள்ளது.

ஆசிய கோப்பை போட்டிக்குத் தகுதிபெறும் வாய்ப்பை ஏற்கெனவே இழந்துவிட்ட இந்தியா, தகுதிச்சுற்றை வெற்றியோடு நிறைவு செய்யும் முனைப்புடன் ஹாங்காங்கை சந்திக்கிறது.

அணி விவரம்:

கோல்கீப்பா்கள்: ஆல்பினோ கோம்ஸ், குா்பிரீத் சிங் சந்து, விஷால் கைத்.

டிஃபெண்டா்கள்: அபிஷேக் சிங், ஆகாஷ் மிஸ்ரா, அன்வா் அலி, பிஜாய் வா்கீஸ், நிகில் பூஜாரி, ராகுல் பெகெ, ரோஷன் சிங், சந்தேஷ் ஜிங்கன்.

மிட்ஃபீல்டா்கள்: ஆஷிக் குருனியன், டேனிஷ் பாட், ஜீக்சன் சிங், லாலெங்மாவியா ரால்டே, சஹல் அப்துல்.

ஃபாா்வா்ட்கள்: எட்மண்ட் லால்ரிண்டிகா, ஃபரூக் சௌதரி, லாலியன்ஸுவாலா சாங்தே, லிஸ்டன் கொலாகோ, மன்வீா் சிங், ரஹிம் அலி, ரயான் வில்லியம்ஸ்.

மகளிா் யு20 உலகக் கோப்பை கால்பந்துக்கு தகுதி பெற இந்தியா தீவிரம்!

ஆசிய மகளிா் கால்பந்து: ஜப்பான் சாம்பியன்

தோல்வியுற்ற அணிக்கு கோப்பை வழங்க தீர்ப்பளித்த ஆப்பிரிக்க கால்பந்து கூட்டமைப்பினால் சர்ச்சை!

ஆசிய மகளிர் கால்பந்து: இந்தியாவை வென்றது வியத்நாம்

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!

அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026
விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS
இடதுசாரி அரசியலைப் பாதுகாக்கவே இந்த 8 தொகுதிகள்! Thirumavalavan Press meet | VCK
