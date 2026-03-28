‘ஏ’ டிவிஷன் வாலிபால்: அக்னி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெற்றி

Updated On :28 மார்ச் 2026, 2:04 am

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னையில் நடைபெறும் ‘ஏ’ டிவிஷன் வாலிபால் போட்டியில், வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் அக்னி ஃப்ரெண்ட்ஸ் 3-1 என்ற செட் கணக்கில் கஸ்டம்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது.

இந்த ஆட்டத்தில் முதல் இரு செட்களை 25-17, 27-25 என்ற கணக்கில் வென்று அக்னி ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னிலை பெற, கஸ்டம்ஸ் அணி 3-ஆவது செட்டை 25-23 என வென்று, மீண்டு வர முனைந்தது.

எனினும் அக்னி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அணி 4-ஆவது செட்டை 25-19 என்ற வகையில் கைப்பற்றி, வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. அந்த அணி வீரா் கபாலி ஆட்டநாயகனாகத் தோ்வு செய்யப்பட்டாா்.

புள்ளிகள் பட்டியலில் அக்னி ஃப்ரெண்ட்ஸ் 7 ஆட்டங்களில் 3-ஆவது வெற்றியுடன் 9 புள்ளிகளோடு 5-ஆவது இடத்தில் உள்ளது. கஸ்டம்ஸ் 6 ஆட்டங்களில் 5 தோல்விகள் உள்பட 4 புள்ளிகளுடன் 6-ஆம் இடத்தில் இருக்கிறது. இந்தியன் வங்கி அணி 15 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது.

போட்டியின் 14-ஆம் நாளான சனிக்கிழமை, ஐசிஎஃப் - கஸ்டம்ஸ், எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி - டிஜி வைஷ்ணவ அணிகள் மோதுகின்றன.

