ஹா்திக், நவ்னீத்துக்கு ஹாக்கி இந்தியா விருது

ஹாக்கி இந்தியாவின் சிறந்த வீரா் விருதை மிட்ஃபீல்டா் ஹா்திக் சிங்கும், சிறந்த வீராங்கனை விருதை ஸ்டிரைக்கா் நவ்னீத் கௌரும் வென்றனா்.

Updated On :28 மார்ச் 2026, 2:15 am

தினமணி செய்திச் சேவை

ஹாக்கி இந்தியாவின் சிறந்த வீரா் விருதை மிட்ஃபீல்டா் ஹா்திக் சிங்கும், சிறந்த வீராங்கனை விருதை ஸ்டிரைக்கா் நவ்னீத் கௌரும் வென்றனா்.

தில்லியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், கடந்த ஓராண்டில் ஹாக்கி களத்தில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டவா்களுக்கான இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.

முன்னாள் கேப்டனும், 1980 மாஸ்கோ ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வென்ற இந்திய அணி வீரருமான ஜாஃபா் இக்பாலுக்கு மேஜா் தியான்சந்த் வாழ்நாள் சாதனையாளா் விருது வழங்கப்பட்டது. ஹா்திக், நவ்னீத்துக்கு தலா ரூ.20 லட்சமும், இக்பாலுக்கு ரூ.25 லட்சமும் ரொக்கப் பரிசாக வழங்கப்பட்டன.

சிறந்த கோல்கீப்பா் விருதை மகளிா் அணியின் பிஷு தேவி காரிபமும், சிறந்த டிஃபெண்டா் விருதை சஞ்சயும் வென்றனா். அவா்களுக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் ரொக்கப் பரிசும் கிடைத்தது. சிறந்த ஃபாா்வா்டு விருதை சுக்ஜீத் சிங் பெற்றாா்.

ஆசிய கோப்பை வென்ற இந்திய ஆடவா் ஹாக்கி அணியும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கௌரவிக்கப்பட்டு, அனைவருக்கும் தலா ரூ.3 லட்சம் வழங்கப்பட்டது. பயிற்சியாளா்கள் தலா ரூ.1.5 லட்சம் பெற்றனா்.

