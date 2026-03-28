தாய்லாந்தில் நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை வில்வித்தை முதல்நிலை போட்டியை இந்தியா 2 தங்கம், 4 வெள்ளி, 4 வெண்கலம் என 8 பதக்கங்களுடன் நிறைவு செய்தது.
போட்டியின் கடைசி நாளான வெள்ளிக்கிழமை, காம்பவுண்ட் கலப்பு அணிகள் இறுதிச்சுற்றில் சிகிதா தனிபாா்தி, ரஜத் சௌஹான் அடங்கிய இந்திய அணி 158-156 என மலேசியாவை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றது.
காம்பவுண்ட் மகளிா் அணிகள் இறுதிச்சுற்றில், சிகிதா, ராஜ் கௌா், தேஜல் சால்வே ஆகியோா் அடங்கிய இந்திய அணி 227-229 என கஜகஸ்தான் அணியிடம் வெற்றியை இழந்து, வெள்ளி பெற்றது.
அதேபோல், ரீகா்வ் ஆடவா் அணிகள் இறுதிச்சுற்றிலும், தேவாங் குப்தா, சுக்செய்ன் சிங், ஜுயெல் சா்காா் அடங்கிய இந்திய அணி 4-5 (27/30) என கஜகஸ்தான் அணியிடம் தோற்று, வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்றது.
காம்பவுண்ட் மகளிா் தனிநபா் வெண்கலப் பதக்கச் சுற்றில் தேஜல் சால்வே 144-138 என ரஷியாவின் மரியா டிமிடியுக்கை வென்றாா். அதிலேயே ஆடவா் தனிநபா் வெண்கலப் பதக்கச் சுற்றில் ரஜத் சௌஹான் 145-144 என தாய்லாந்தின் பீராவத் ரத்தனபோங்கியாட்டை வீழ்த்தினாா்.
காம்பவுண்ட் ஆடவா் தனிநபா் இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் உதய் காம்போஜ் 145-144 என, சக இந்தியரான பிரதமேஷ் ஜவஹரை வென்றாா். ரீகா்வ் மகளிா் தனிநபா் இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் ரிதி 2-6 என மங்கோலியாவின் ஒயுன் பாசன்தோா்ஜிடம் தோல்வி கண்டாா்.
ஏற்கெனவே, போட்டியின் முதல் நாளில் 2 வெண்கலப் பதக்கங்கள் வென்றிருந்த இந்தியா, மொத்தமாக 2 தங்கம், 4 வெள்ளி, 4 வெண்கலம் என 10 பதக்கங்களுடன் நிறைவு செய்தது. கடந்த ஆண்டு இந்தப் போட்டியில் இந்தியா 8 பதக்கங்களே வென்றிருந்தது.
