10 பதக்கங்களுடன் இந்தியா நிறைவு

தாய்லாந்தில் நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை வில்வித்தை முதல்நிலை போட்டியை இந்தியா 2 தங்கம், 4 வெள்ளி, 4 வெண்கலம் என 8 பதக்கங்களுடன் நிறைவு செய்தது.

Updated On :28 மார்ச் 2026, 2:14 am

தினமணி செய்திச் சேவை

தாய்லாந்தில் நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை வில்வித்தை முதல்நிலை போட்டியை இந்தியா 2 தங்கம், 4 வெள்ளி, 4 வெண்கலம் என 8 பதக்கங்களுடன் நிறைவு செய்தது.

போட்டியின் கடைசி நாளான வெள்ளிக்கிழமை, காம்பவுண்ட் கலப்பு அணிகள் இறுதிச்சுற்றில் சிகிதா தனிபாா்தி, ரஜத் சௌஹான் அடங்கிய இந்திய அணி 158-156 என மலேசியாவை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றது.

காம்பவுண்ட் மகளிா் அணிகள் இறுதிச்சுற்றில், சிகிதா, ராஜ் கௌா், தேஜல் சால்வே ஆகியோா் அடங்கிய இந்திய அணி 227-229 என கஜகஸ்தான் அணியிடம் வெற்றியை இழந்து, வெள்ளி பெற்றது.

அதேபோல், ரீகா்வ் ஆடவா் அணிகள் இறுதிச்சுற்றிலும், தேவாங் குப்தா, சுக்செய்ன் சிங், ஜுயெல் சா்காா் அடங்கிய இந்திய அணி 4-5 (27/30) என கஜகஸ்தான் அணியிடம் தோற்று, வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்றது.

காம்பவுண்ட் மகளிா் தனிநபா் வெண்கலப் பதக்கச் சுற்றில் தேஜல் சால்வே 144-138 என ரஷியாவின் மரியா டிமிடியுக்கை வென்றாா். அதிலேயே ஆடவா் தனிநபா் வெண்கலப் பதக்கச் சுற்றில் ரஜத் சௌஹான் 145-144 என தாய்லாந்தின் பீராவத் ரத்தனபோங்கியாட்டை வீழ்த்தினாா்.

காம்பவுண்ட் ஆடவா் தனிநபா் இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் உதய் காம்போஜ் 145-144 என, சக இந்தியரான பிரதமேஷ் ஜவஹரை வென்றாா். ரீகா்வ் மகளிா் தனிநபா் இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் ரிதி 2-6 என மங்கோலியாவின் ஒயுன் பாசன்தோா்ஜிடம் தோல்வி கண்டாா்.

ஏற்கெனவே, போட்டியின் முதல் நாளில் 2 வெண்கலப் பதக்கங்கள் வென்றிருந்த இந்தியா, மொத்தமாக 2 தங்கம், 4 வெள்ளி, 4 வெண்கலம் என 10 பதக்கங்களுடன் நிறைவு செய்தது. கடந்த ஆண்டு இந்தப் போட்டியில் இந்தியா 8 பதக்கங்களே வென்றிருந்தது.

ஆசிய கோப்பை வில்வித்தை: இந்தியாவுக்கு இரு வெண்கம்

ஆசிய கோப்பை வில்வித்தை: இந்தியாவுக்கு இரு வெண்கம்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

நீளிரா டிரெய்லர்!
நீளிரா டிரெய்லர்!

'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!
'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!

களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!
களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!

