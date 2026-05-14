பிஎஸ்ஜி அணியின் தலைசிறந்த பயிற்சியாளராகும் லூயிஸ் என்ட்ரிக்!

பிஎஸ்ஜி கால்பந்து அணியின் தலைசிறந்த பயிற்சியாளர்கள் பட்டியலில் லூயிஸ் என்ட்ரிக் இடம்பிடித்துள்ளார். இதுவரை அந்த அணிக்காக அதிக கோப்பைகளை (11) வென்று கொடுத்தவராக முன்னாள் பயிற்சியாளருடன் சாதனையை சமன்செய்துள்ளார்.
முன்னதாக, பிஎஸ்ஜி அணிக்கு பயிற்சியாளர் லாரன்ட் பிளாங் 11 கோப்பைகளை வென்றுகொடுத்துள்ளார். தற்போது, இந்த சாதனையை தலைமைப் பயிற்சியாளர் லூயிஸ் என்ட்ரிக் சமன்படுத்தியுள்ளார்.
ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்த கால்பந்து பயிற்சியாளர் லூயிஸ் என்ட்ரிக் (56 வயது) பிஎஸ்ஜி அணிக்கு கடந்த 2023 முதல் தலைமைப் பயிற்சியாளராக பணியாற்றி வருகிறார்.
இவரது தலைமையில்தான் பிஎஸ்ஜி அணி கடந்த சீசனில் முதல்முறையாக சாம்பியன்ஸ் லீக் கோப்பையை வென்றது. இந்த முறையும் சாம்பியன்ஸ் லீக் இறுதிக்கு பிஎஸ்ஜி அணி முன்னேறியுள்ளது.
ஆர்செனலை வீழ்த்தி மற்றுமொரு முறை சாம்பியன்ஸ் லீக்கை வென்றால், பிஎஸ்ஜி அணியின் வரலாற்றிலேயே அதிகமுறை கோப்பை (12) வென்ற பயிற்சியாளராக லூயிஸ் என்ட்ரிக் சாதனை நிகழ்த்துவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
