பிஎஸ்ஜி அணியின் தலைசிறந்த பயிற்சியாளராகும் லூயிஸ் என்ட்ரிக்!

பிஎஸ்ஜி அணியின் தலைசிறந்த பயிற்சியாளர் பட்டியலில் இடம்பிடித்த லூயிஸ் என்ட்ரிக் குறித்து...

வெற்றிக் களிப்பில் பிஎஸ்ஜி அணியின் பயிற்சியாளர் லூயிஸ் என்ட்ரிக். - படம்: ஏபி

Updated On :28 நிமிடங்கள் முன்பு

பிஎஸ்ஜி கால்பந்து அணியின் தலைசிறந்த பயிற்சியாளர்கள் பட்டியலில் லூயிஸ் என்ட்ரிக் இடம்பிடித்துள்ளார். இதுவரை அந்த அணிக்காக அதிக கோப்பைகளை (11) வென்று கொடுத்தவராக முன்னாள் பயிற்சியாளருடன் சாதனையை சமன்செய்துள்ளார்.

முன்னதாக, பிஎஸ்ஜி அணிக்கு பயிற்சியாளர் லாரன்ட் பிளாங் 11 கோப்பைகளை வென்றுகொடுத்துள்ளார். தற்போது, இந்த சாதனையை தலைமைப் பயிற்சியாளர் லூயிஸ் என்ட்ரிக் சமன்படுத்தியுள்ளார்.

ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்த கால்பந்து பயிற்சியாளர் லூயிஸ் என்ட்ரிக் (56 வயது) பிஎஸ்ஜி அணிக்கு கடந்த 2023 முதல் தலைமைப் பயிற்சியாளராக பணியாற்றி வருகிறார்.

இவரது தலைமையில்தான் பிஎஸ்ஜி அணி கடந்த சீசனில் முதல்முறையாக சாம்பியன்ஸ் லீக் கோப்பையை வென்றது. இந்த முறையும் சாம்பியன்ஸ் லீக் இறுதிக்கு பிஎஸ்ஜி அணி முன்னேறியுள்ளது.

ஆர்செனலை வீழ்த்தி மற்றுமொரு முறை சாம்பியன்ஸ் லீக்கை வென்றால், பிஎஸ்ஜி அணியின் வரலாற்றிலேயே அதிகமுறை கோப்பை (12) வென்ற பயிற்சியாளராக லூயிஸ் என்ட்ரிக் சாதனை நிகழ்த்துவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Luis Enrique Becomes PSG's histoy Best Coach!

14-ஆவது முறையாக லீக் 1 கோப்பை வென்ற பிஎஸ்ஜி..! தொடர்ச்சியாக 5 முறை வென்று ஆதிக்கம்!

அதிக கோல்கள் - அதிக க்ளீன் ஷீட் கொண்ட அணிகள் மோதும் இறுதிப் போட்டி..! யார் வெல்லுவார்கள்?

நடப்பு சாம்பியன் பிஎஸ்ஜி இறுதிக்கு முன்னேற்றம்..! பயர்ன் மியூனிக் வெளியேற்றம்!

தொடர் தோல்வி எதிரொலி: செல்ஸி அணியின் பயிற்சியாளர் நீக்கம்!

விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
