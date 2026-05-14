14-ஆவது முறையாக லீக் 1 கோப்பை வென்ற பிஎஸ்ஜி..! தொடர்ச்சியாக 5 முறை வென்று ஆதிக்கம்!

பிரான்ஸில் நடைபெறும் மிகவும் புகழ்பெற்ற, உயர்தரமான லீக் 1 கால்பந்து தொடரில் அதிகமான புள்ளிகளைப் பெற்று கோப்பையை பிஎஸ்ஜி அணி மீண்டும் தக்கவைத்தது.
தொடர்ச்சியாக ஐந்தாவது முறையாக இந்தக் கோப்பையை வென்றுள்ள பிஎஸ்ஜி அணி, மொத்தமாக 14ஆவது முறையாக வென்று அசத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
லீக் 1 தொடரின் முக்கியமான போட்டி இன்று நடைபெற்றது. இதில் முதலிடத்தில் இருந்த பிஎஸ்ஜி அணியும் இரண்டாவது இடத்தில் இருந்த லென்ஸ் அணியும் மோதின.
இந்தப் போட்டியில் பிஎஸ்ஜி அணி 2-0 என வென்று கோப்பையை உறுதிசெய்தது. இதில் கவரேட்ஸ்கேலியா, இஃப்ரஹிம் கோல் அடித்தார்கள். போட்டியில் 62 சதவிகித பந்தை பிஎஸ்ஜி அணியினரே தக்கவைத்துக்கொண்டனர்.
ஒவ்வொரு அணிக்கும் மொத்தம் 34 போட்டிகள் கொண்ட இந்தத் தொடரில், 33ஆவது போட்டியில்தான் கோப்பை உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது.
பிஎஸ்ஜி அணி இந்த சீசனில் ஏற்கெனவே பிரெஞ்சு சூப்பர் கோப்பை, லீக் 1 வென்றுள்ளது. சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது. இதிலும் வென்றால் இந்த சீசனில் மூன்று சாம்பியன்களாகும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.
சாம்பியன்ஸ் லீக் இறுதிப் போட்டி மே.30ஆம் தேதி புடாபெஸ்டில் நடைபெற இருக்கிறது. ஆர்செனல் உடன் நடப்பு சாம்பியனான பிஎஸ்ஜி மோதுகிறது.
PSG beat Lens to clinch 5th straight and 14th in Ligue 1 title
