சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் 95.7% துல்லியத்துடன் 138 பாஸ் செய்த பிஎஸ்ஜி வீரர்!

சாம்பியன்ஸ் லீக் காலிறுதியில் அசத்திய பிஎஸ்ஜி வீரர் குறித்து...

பிஎஸ்ஜி வீரர் விடின்னா. - படங்கள்: ஏபி, எக்ஸ் / ஏசிடியு ஃபுட்.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 12:17 pm

சாம்பியன்ஸ் லீக் காலிறுதியில் பிஎஸ்ஜியின் மிட் ஃபீலட்ர் விட்டினா 132 பாஸ்களை செய்து அசத்தினார். இது லிவர்பூல் அணியினரின் ஒட்டுமொத்த வீரர்களின் (161) பாஸ்களில் 82 சதவிகிதம் விட்டினா மட்டுமே செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

முதல்கட்ட காலிறுதியில் நடப்பு சாம்பியனான பிஎஸ்ஜி அணி லிவர்பூல் அணியை 2-0 என வென்றது.

இந்தப் போட்டியில், நட்சத்திர வீரர் ஓஸ்மானே டெம்பேலே கோல் அடிக்காவிட்டாலும் இளம் வீரர் டூயோ (11’), க்வாராட்ஸ்கேலியா (65’) கோல் அடித்து அசத்தினார்கள்.

போர்ச்சுகலைச் செர்ந்த மிட் ஃபீலட்ர் விடின்னா 2022 முதல் பிஎஸ்ஜி அணியில் விளையாடி வருகிறார். உலகின் தலைசிறந்த மிட் ஃபீல்டர்களில் ஒருவராக உருமாறி வரும் விடின்னாவுக்கு இந்தப் போட்டி மிகச் சிறந்த சான்றாக மாறியுள்ளது.

மொத்தமாக 147 முறை பந்தைத் தொட்ட விடின்னா, 138 முறை பாஸ் செய்ய முயற்சித்து, அதில் 132 முறை சரியாக சக அணியினருக்கு கடத்தியும் முடித்தார். 95.7 சதவிகித துல்லியத்துடன் பந்தை பாஸ் செய்துள்ளார்.

Champions League midfield in PSG's Vitinha completed 132 passes vs Liverpool.

காலிறுதியில் நடப்பு சாம்பியன் பிஎஸ்ஜி ஆதிக்கம்..! களமிறக்கப்படாத முகமது சாலா!

லீக் 1 தொடரில் பிஎஸ்ஐ அணி முதலிடம்

லிவர்பூல் அணியிலிருந்து விலகும் முகமது சாலா..! சோகத்தில் ரசிகர்கள்!

உலக சாம்பியன் செல்ஸியை 2-8 என வீழ்த்திய பிஎஸ்ஜி..! பாதியிலேயே வெளியேறிய ரசிகர்கள்!

