சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் 95.7% துல்லியத்துடன் 138 பாஸ் செய்த பிஎஸ்ஜி வீரர்!

சாம்பியன்ஸ் லீக் காலிறுதியில் பிஎஸ்ஜியின் மிட் ஃபீலட்ர் விட்டினா 132 பாஸ்களை செய்து அசத்தினார். இது லிவர்பூல் அணியினரின் ஒட்டுமொத்த வீரர்களின் (161) பாஸ்களில் 82 சதவிகிதம் விட்டினா மட்டுமே செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
முதல்கட்ட காலிறுதியில் நடப்பு சாம்பியனான பிஎஸ்ஜி அணி லிவர்பூல் அணியை 2-0 என வென்றது.
இந்தப் போட்டியில், நட்சத்திர வீரர் ஓஸ்மானே டெம்பேலே கோல் அடிக்காவிட்டாலும் இளம் வீரர் டூயோ (11’), க்வாராட்ஸ்கேலியா (65’) கோல் அடித்து அசத்தினார்கள்.
போர்ச்சுகலைச் செர்ந்த மிட் ஃபீலட்ர் விடின்னா 2022 முதல் பிஎஸ்ஜி அணியில் விளையாடி வருகிறார். உலகின் தலைசிறந்த மிட் ஃபீல்டர்களில் ஒருவராக உருமாறி வரும் விடின்னாவுக்கு இந்தப் போட்டி மிகச் சிறந்த சான்றாக மாறியுள்ளது.
மொத்தமாக 147 முறை பந்தைத் தொட்ட விடின்னா, 138 முறை பாஸ் செய்ய முயற்சித்து, அதில் 132 முறை சரியாக சக அணியினருக்கு கடத்தியும் முடித்தார். 95.7 சதவிகித துல்லியத்துடன் பந்தை பாஸ் செய்துள்ளார்.
Summary
Champions League midfield in PSG's Vitinha completed 132 passes vs Liverpool.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பூக்கட்டும் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு