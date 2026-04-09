காலிறுதியில் நடப்பு சாம்பியன் பிஎஸ்ஜி ஆதிக்கம்..! களமிறக்கப்படாத முகமது சாலா!

சாம்பியன்ஸ் லீக் முதல்கட்ட காலிறுதிப் போட்டி குறித்து...



கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் பிஎஸ்ஜி வீரர்கள். (உள்படம்: முகமது சாலா) - படங்கள்: ஏபி, எக்ஸ் / முகமது சாலா.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 8:45 am

சாம்பியன்ஸ் லீக் முதல்கட்ட காலிறுதிப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் பிஎஸ்ஜி அணி லிவர்பூல் அணியை 2-0 என வீழ்த்தியது.

லிவர்பூல் அணியின் நட்சத்திர நாயகன் முகமது சாலா போட்டி முழுவதும் பெஞ்சில் உட்காரவைக்கப்பட்டது பேசுபொருளாகியுள்ளது.

நடப்பு சாம்பியன் பிஎஸ்ஜி அணி தனது சொந்த மண்ணில் லிவர்பூல் அணியை 0-2 என வீழ்த்தியது. இந்தப் போட்டியில் நட்சத்திர வீரர் ஓஸ்மானே டெம்பேலே கோல் அடிக்காவிட்டாலும் இளம் வீரர் டூயோ (11’), க்வாராட்ஸ்கேலியா (65’) கோல் அடித்து அசத்தினார்கள்.

இதை விட அதிக கோல்கள் அடித்திருக்க முடியுமென பிஎஸ்ஜி அணியின் பயிற்சியாளர் லூயிஸ் என்ட்ரிக் கூறினார். இந்த சீசனில் முதல்முறையாக லிவர்பூல் அணியினர் 5 டிஃபெண்டர்களுடன் விளையாடியது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தப் போட்டியில் லிவர்பூல் அணியின் பயிற்சியாளர் ஆர்னே ஸ்லாட் 5 முறை மாற்றுவீரர்களை தேர்வு செய்தும், முகமது சாலாவை பயன்படுத்தாது மிகுந்த விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகியுள்ளது.

Kvaratskhelia scores again as PSG beats Liverpool 2-0 in Champions League quarterfinal 1st leg.

பெகுலா, சோபியா, படோஸா வெற்றி

பெகுலா, சோபியா, படோஸா வெற்றி

நடப்பு சாம்பியன் பட்டத்தை தக்கவைப்பதற்காக விளையாடவில்லை: ரஜத் படிதார்

நடப்பு சாம்பியன் பட்டத்தை தக்கவைப்பதற்காக விளையாடவில்லை: ரஜத் படிதார்

லிவர்பூல் அணியிலிருந்து விலகும் முகமது சாலா..! சோகத்தில் ரசிகர்கள்!

லிவர்பூல் அணியிலிருந்து விலகும் முகமது சாலா..! சோகத்தில் ரசிகர்கள்!

உலக சாம்பியன் செல்ஸியை 2-8 என வீழ்த்திய பிஎஸ்ஜி..! பாதியிலேயே வெளியேறிய ரசிகர்கள்!

உலக சாம்பியன் செல்ஸியை 2-8 என வீழ்த்திய பிஎஸ்ஜி..! பாதியிலேயே வெளியேறிய ரசிகர்கள்!

நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!

53 நிமிடங்கள் முன்பு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
பூக்கட்டும் பாடல்!
பூக்கட்டும் பாடல்!

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!

18 மணி நேரங்கள் முன்பு