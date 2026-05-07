நடப்பு சாம்பியன் பிஎஸ்ஜி இறுதிக்கு முன்னேற்றம்..! பயர்ன் மியூனிக் வெளியேற்றம்!

சாம்பியன்ஸ் லீக் அரையிறுதியில் வென்ற பிஎஸ்ஜி அணி குறித்து...

வெற்றிக் களிப்பில் பிஎஸ்ஜி அணி வீரர்கள். - படம்: ஏபி

Updated On :7 மே 2026, 4:50 pm IST

சாம்பியன்ஸ் லீக் அரையிறுதியில் பிஎஸ்ஜி அணி அபாரமாக வென்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது. நடப்பு சாம்பியனான பிஎஸ்ஜி இரண்டாவது முறையாக கோப்பை வெல்லும் முனைப்பில் இருக்கிறது.

முதல்கட்ட அரையிறுதியில் பிஎஸ்ஜி 4-5 என முன்னிலை வகித்தது. இரண்டாம் கட்ட ஆட்டத்தில் 1-1 என சமநிலையில் முடிந்தது. ஒட்டுமொத்தமாக 5-6 என்ற கோல்கள் வித்தியாசத்தில் பிஎஸ்ஜி வென்றது.

இரண்டாம் கட்ட அரையிறுதி ஆட்டத்தில் முதலில் பிஎஸ்ஜி அணியினர் 3ஆவது நிமிஷத்திலேயே கோல் அடித்தனர். கூடுதல் நேரத்தில் 90+4ஆவது நிமிஷத்தில் ஹாரி கேன் கோல் அடித்து 1-1 என சமன்படுத்தினார்.

இந்தப் போட்டியில் பெனால்டி கொடுக்காததால் பயர்ன் மியூனிக் அணியினர் நடுவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இரு அணியினருக்குமே 3 மஞ்சள் அட்டைகள் கொடுக்கப்பட்டன.

கடந்த சீசனில் முதல்முறையாக கோப்பை வென்ற பிஎஸ்ஜி அணி தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக கோப்பை வெல்லும் முனைப்பில் முன்னேறி இருக்கிறது. ஆர்செனல் அணியுடன் மே.30 ஆம் தேதி மோதுகிறது.

Champions League: PSG beat Bayern 6-5 on aggregate to reach final against Arsenal

சாம்பியன்ஸ் லீக்: 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய ஆர்செனல்!

