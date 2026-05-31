உலகின் தலைசிறந்த பயிற்சியாளர் லூயிஸ் என்ட்ரிக்..! பிஎஸ்ஜி அணியின் தலைவர் புகழாரம்!

உலகின் தலைசிறந்த பயிற்சியாளர் என்றால் அது லூயிஸ் என்ட்ரிக்தான் என பிஎஸ்ஜி அணியின் தலைவர் நாசர் அல்-கெலைஃபி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.
ஹங்கேரியில் நடைபெற்ற சாம்பியன்ஸ் லீக் இறுதிப் போட்டியில் 1-1 என சமநிலையில் முடிய, பெனால்டி வாய்ப்பில் பிஎஸ்ஜி அணி 4-3 என வென்றது. தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக பிஎஸ்ஜி அணி கோப்பையை வென்றுள்ளது.
ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்த லூயிஸ் என்ட்ரிக் (56 வயது) கடந்த 2023 சீசனில் பிஎஸ்ஜி அணியில் தலைமைப் பயிற்சியாளராக இணைந்தார். முதல் சீசனிலேயே லீக்1ல் கோப்பை வென்ற அவர் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் அரையிறுதிகுக் கொண்டு வந்தார்.
கடந்த சீசனில் முதல்முறையாக சாம்பியன்ஸ் லீக்கை வெல்ல வைத்தார். தற்போது இந்த சீசனிலும் சாம்பியன்ஸ் லீக்கை வென்று வரலாற்றில் இடம்பிடித்துள்ளார்.
முன்னதாக பார்சிலோனா அணியை 2015ல் கோப்பை வெல்ல வைத்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில், பிஎஸ்ஜி அணியின் தலைவர் நாசர் அல்-கெலைஃபி கூறியிருப்பதாவது:
இன்று வரலாற்றில் மறக்க முடியாத நாள். அணி, பயிற்சியாளர், அணியில் வேலை செய்பவர்கள், ரசிகர்கள் என அனைவரையும் நினைத்து பெருமையாக இருக்கிறது. நாங்கள் நம்பினோம். நல்லவேளை வென்றுவிட்டோம் கடவுளே. கடந்த சீசனை விட இந்த வெற்றி சிறப்பானது. தொடர்ச்சியாக 2 முறை வெல்வது நம்பமுடியாத விஷயம்.
பிஎஸ்ஜி தலைவர் நாசர் பின் கானிம் அல்-கெலைஃபி (மையத்தில்), விளையாட்டு இயக்குனர் லூயிஸ் காம்போஸ் (இடதுபுறம்) தலைமைப் பயிற்சியாளர் லூயிஸ் என்ரிக். - ஏபி
முன்னாள் பயிற்சியாளர்கள் அனைவருக்காகவும் நான் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டுள்ளேன். ஆனால், லூயிஸ் என்ட்ரிக் மிகவும் சிறப்பானவர். ஒரு பயிற்சியாளராக, மனிதராக அவர் அற்புதமானவர். அவர் இந்த உலகின் தலைசிறந்த பயிற்சியாளர். இந்த இளம் அணியை வைத்துக்கொண்டு அவர் அற்புதமான செயல்களை செய்து வருகிறார் என்றார்.
Summary
Nasser Al-Khelaifi calls Luis Enrique the world’s best coach after PSG triumph back to back Champions league
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.