Dinamani
இந்திய முப்படை தலைமைத் தளபதியாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஜெனரல் என். எஸ். ராஜா சுப்பிரமணி பொறுப்பேற்பு!கடற்படை புதிய தலைமை தளபதியாக அட்மிரல் கிருஷ்ணா சுவாமிநாதன் பொறுப்பேற்புதிருப்பதியில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் சாமி தரிசனம்மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி: வெய்யிலில் இருந்து மக்கள் தற்காத்துக் கொள்ள பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல்!சென்னை: கோயம்பேட்டில் காரை ஏற்றி இளம்பெண் கொலை பெட்ரோல், டீசல் ஏற்றுமதி மீதான கொள்ளை லாபத் தடுப்பு வரியில் தளர்வு: ஜூன் 1 முதல் அமல்தில்லியில் மெட்ரோ நிலையம் அருகே அடுக்குக் கட்டடம் இடிந்து விபத்து: 12 பேர் மீட்புஇரண்டாம் முறையாக பட்டம் வெல்வது யாா்? பெங்களூரு - குஜராத் இன்று மோதல்!
/
செய்திகள்

உலகின் தலைசிறந்த பயிற்சியாளர் லூயிஸ் என்ட்ரிக்..! பிஎஸ்ஜி அணியின் தலைவர் புகழாரம்!

பிஎஸ்ஜி அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் லூயிஸ் என்ட்ரிக் குறித்து...

News image

சாம்பியன்ஸ் லீக் கோப்பையுடன் லூயிஸ் என்ட்ரிக். - படம்: ஏபி

Updated On :31 மே 2026, 3:12 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

உலகின் தலைசிறந்த பயிற்சியாளர் என்றால் அது லூயிஸ் என்ட்ரிக்தான் என பிஎஸ்ஜி அணியின் தலைவர் நாசர் அல்-கெலைஃபி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

ஹங்கேரியில் நடைபெற்ற சாம்பியன்ஸ் லீக் இறுதிப் போட்டியில் 1-1 என சமநிலையில் முடிய, பெனால்டி வாய்ப்பில் பிஎஸ்ஜி அணி 4-3 என வென்றது. தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக பிஎஸ்ஜி அணி கோப்பையை வென்றுள்ளது.

ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்த லூயிஸ் என்ட்ரிக் (56 வயது) கடந்த 2023 சீசனில் பிஎஸ்ஜி அணியில் தலைமைப் பயிற்சியாளராக இணைந்தார். முதல் சீசனிலேயே லீக்1ல் கோப்பை வென்ற அவர் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் அரையிறுதிகுக் கொண்டு வந்தார்.

கடந்த சீசனில் முதல்முறையாக சாம்பியன்ஸ் லீக்கை வெல்ல வைத்தார். தற்போது இந்த சீசனிலும் சாம்பியன்ஸ் லீக்கை வென்று வரலாற்றில் இடம்பிடித்துள்ளார்.

முன்னதாக பார்சிலோனா அணியை 2015ல் கோப்பை வெல்ல வைத்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில், பிஎஸ்ஜி அணியின் தலைவர் நாசர் அல்-கெலைஃபி கூறியிருப்பதாவது:

இன்று வரலாற்றில் மறக்க முடியாத நாள். அணி, பயிற்சியாளர், அணியில் வேலை செய்பவர்கள், ரசிகர்கள் என அனைவரையும் நினைத்து பெருமையாக இருக்கிறது. நாங்கள் நம்பினோம். நல்லவேளை வென்றுவிட்டோம் கடவுளே. கடந்த சீசனை விட இந்த வெற்றி சிறப்பானது. தொடர்ச்சியாக 2 முறை வெல்வது நம்பமுடியாத விஷயம்.

பிஎஸ்ஜி தலைவர் நாசர் பின் கானிம் அல்-கெலைஃபி (மையத்தில்), விளையாட்டு இயக்குனர் லூயிஸ் காம்போஸ் (இடதுபுறம்) தலைமைப் பயிற்சியாளர் லூயிஸ் என்ரிக்.

பிஎஸ்ஜி தலைவர் நாசர் பின் கானிம் அல்-கெலைஃபி (மையத்தில்), விளையாட்டு இயக்குனர் லூயிஸ் காம்போஸ் (இடதுபுறம்) தலைமைப் பயிற்சியாளர் லூயிஸ் என்ரிக். - ஏபி

முன்னாள் பயிற்சியாளர்கள் அனைவருக்காகவும் நான் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டுள்ளேன். ஆனால், லூயிஸ் என்ட்ரிக் மிகவும் சிறப்பானவர். ஒரு பயிற்சியாளராக, மனிதராக அவர் அற்புதமானவர். அவர் இந்த உலகின் தலைசிறந்த பயிற்சியாளர். இந்த இளம் அணியை வைத்துக்கொண்டு அவர் அற்புதமான செயல்களை செய்து வருகிறார் என்றார்.

Summary

Nasser Al-Khelaifi calls Luis Enrique the world’s best coach after PSG triumph back to back Champions league

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

சாம்பியன்ஸ் லீக்கை மீண்டும் வென்றது பிஎஸ்ஜி..! பெனால்டி வாய்ப்பில் த்ரில் வெற்றி!

சாம்பியன்ஸ் லீக்கை மீண்டும் வென்றது பிஎஸ்ஜி..! பெனால்டி வாய்ப்பில் த்ரில் வெற்றி!

பிஎஸ்ஜி அணியின் தலைசிறந்த பயிற்சியாளராகும் லூயிஸ் என்ட்ரிக்!

பிஎஸ்ஜி அணியின் தலைசிறந்த பயிற்சியாளராகும் லூயிஸ் என்ட்ரிக்!

14-ஆவது முறையாக லீக் 1 கோப்பை வென்ற பிஎஸ்ஜி..! தொடர்ச்சியாக 5 முறை வென்று ஆதிக்கம்!

14-ஆவது முறையாக லீக் 1 கோப்பை வென்ற பிஎஸ்ஜி..! தொடர்ச்சியாக 5 முறை வென்று ஆதிக்கம்!

அதிக கோல்கள் - அதிக க்ளீன் ஷீட் கொண்ட அணிகள் மோதும் இறுதிப் போட்டி..! யார் வெல்லுவார்கள்?

அதிக கோல்கள் - அதிக க்ளீன் ஷீட் கொண்ட அணிகள் மோதும் இறுதிப் போட்டி..! யார் வெல்லுவார்கள்?

விடியோக்கள்

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்