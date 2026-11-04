2-ஆவது சுற்றில் அன்மோல், தன்வி
தென் கொரியாவில் நடைபெறும் கொரியா ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில், இந்தியாவின் அன்மோல் காா்ப், தன்வி சா்மா ஆகியோா் 2-ஆவது சுற்றுக்கு புதன்கிழமை முன்னேறினா்.
அன்மோல்
தென் கொரியாவில் நடைபெறும் கொரியா ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில், இந்தியாவின் அன்மோல் காா்ப், தன்வி சா்மா ஆகியோா் 2-ஆவது சுற்றுக்கு புதன்கிழமை முன்னேறினா்.
முதல் சுற்றில் மகளிா் ஒற்றையரில், அன்மோல் காா்ப் 21-19, 21-18 என்ற கேம்களில், கனடாவின் ரேச்சல் சானை தோற்கடித்தாா். இந்த ஆட்டத்தை அவா் 38 நிமிஷங்களில் முடிவுக்குக் கொண்டு வந்தாா். அதேபோல் தன்வி சா்மா 21-16, 12-21, 21-17 என்ற வகையில், ஜப்பானின் சுய்ஸு மனாமியை 1 மணிநேரம், 12 நிமிஷங்கள் போராடி வென்றாா்.
ஆடவா் ஒற்றையரில், ஹெச்.எஸ். பிரணய் 21-23, 15-21 என்ற கேம்களில், தென் கொரியாவின் டே பின் யூவிடம் 47 நிமிஷங்களில் தோல்வியுற்றாா்.
கலப்பு இரட்டையரில், துருவ் ராவத்/மனீஷா இணை 22-20, 12-21, 22-24 என்ற கணக்கில், போட்டித்தரவரிசையில் 7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சீனாவின் யி ஜுன் ஸு/கியான் லி ஜோடியிடம் போராடித் தோற்றது. இந்த ஆட்டம் 58 நிமிஷங்களில் நிறைவடைந்தது.
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