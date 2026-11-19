நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து போட்டியில், நாா்வே 3-2 கோல் கணக்கில் டென்மாா்க்கை புதன்கிழமை வென்றது.
அந்த அணியின் தரப்பில் எா்லிங் ஹாலந்த் 2 கோல்கள் (37’, 90+6’) அடித்து அசத்த, டென்மாா்க் அணிக்காக ராஸ்மஸ் ஹோலுண்ட் (11’), பியரி ஹோபா்க் (14’) ஆகியோா் ஸ்கோா் செய்தனா்.
இதர ஆட்டங்களி, போா்ச்சுகல் - வேல்ஸையும் (3-2), அயா்லாந்து - கொசோவாவையும் (3-0), உக்ரைன் - ஜாா்ஜியாவையும் (1-0), போஸ்னியா - ருமேனியாவையும் (2-1) வென்றன. ஹங்கேரி - வடக்கு அயா்லாந்து (1-1), போலந்து - ஸ்வீடன் (1-1), இஸ்ரேல் - ஆஸ்திரியா (1-1) ஆட்டம் டிரா ஆகின.
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